Previsioni Meteo Francavilla Fontana: tutti i dettagli per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

Le previsioni meteo per Francavilla Fontana indicano un fine settimana caratterizzato da condizioni calde e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante il giorno, con una leggera diminuzione in serata. I venti saranno moderati, con raffiche più intense in alcune ore. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, rendendo Sabato e Domenica ideali per attività all’aperto e per godersi il bel tempo.

Venerdì 30 Agosto

Nel corso della notte a Francavilla Fontana il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 8%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una leggera brezza che potrà far percepire una temperatura di circa 24-25°C. I venti soffieranno a 13-28 km/h provenienti prevalentemente da Nord Ovest, con raffiche fino a 25,5 km/h. Le probabilità di precipitazioni sono basse, intorno al 5-17%, e l’umidità si attesterà intorno al 59-63% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

La mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 7%. Le temperature saliranno fino a 32-33°C, con una percezione di caldo leggermente superiore, intorno ai 32-33°C. I venti aumenteranno leggermente, arrivando a soffiare a 20-24 km/h sempre da Nord – Nord Ovest. Le probabilità di pioggia si manterranno basse, intorno all’1-5%, mentre l’umidità diminuirà fino al 31-52% con una pressione atmosferica costante a 1013hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà, arrivando a una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 32-33°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore, intorno ai 31-32°C. I venti soffieranno a 25-33 km/h da Nord, con raffiche fino a 31,5 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità si attesterà intorno al 27-34% e la pressione atmosferica sarà di 1011-1012hPa.

In serata il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 65-100%. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a 26-27°C, con una percezione di fresco intorno ai 26-27°C. I venti soffieranno a 19-49,5 km/h da Nord – Nord Ovest, con una tendenza a diminuire verso la fine della giornata. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità si manterrà intorno al 43-57% con una pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Sabato 31 Agosto

Durante la notte a Francavilla Fontana il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura intorno al 22-23%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 25-26°C, con una percezione di caldo leggermente superiore, intorno ai 26-27°C. I venti soffieranno a 19-37,7 km/h da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 37,7 km/h. Le probabilità di precipitazioni aumenteranno leggermente, arrivando al 22-28%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 46-58% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nella mattina il cielo rimarrà poco nuvoloso con una copertura intorno al 0-5%. Le temperature saliranno fino a 31-33°C, con una percezione di caldo leggermente superiore, intorno ai 30-32°C. I venti aumenteranno leggermente, arrivando a soffiare a 21-29,6 km/h sempre da Nord. Le probabilità di pioggia si manterranno basse, intorno all’0-4%, mentre l’umidità diminuirà fino al 32-41% con una pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 32-33°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore, intorno ai 30-32°C. I venti soffieranno a 21-30 km/h da Nord, con raffiche fino a 31,8 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità si attesterà intorno al 29-33% e la pressione atmosferica sarà di 1011-1012hPa.

In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-6%. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a 24-26°C, con una percezione di fresco intorno ai 24-26°C. I venti soffieranno a 8-47,7 km/h da Nord – Nord Ovest, con una tendenza a diminuire verso la fine della giornata. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità si manterrà intorno al 53-67% con una pressione atmosferica costante a 1012-1013hPa.

Domenica 1 Settembre

Durante la notte a Francavilla Fontana il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-2%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24-25°C, con una percezione di fresco intorno ai 24-25°C. I venti soffieranno a 9-28,7 km/h da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 28,7 km/h. Le probabilità di precipitazioni sono basse, intorno al 1-9%, e l’umidità si attesterà intorno al 51-58% con una pressione atmosferica di 1011-1012hPa.

Nella mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-2%. Le temperature saliranno fino a 31-33°C, con una percezione di caldo leggermente superiore, intorno ai 31-32°C. I venti aumenteranno leggermente, arrivando a soffiare a 21-29,3 km/h sempre da Nord. Le probabilità di pioggia si manterranno basse, intorno all’0-4%, mentre l’umidità diminuirà fino al 32-36% con una pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 32-33°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore, intorno ai 31-32°C. I venti soffieranno a 18,6-30 km/h da Nord, con raffiche fino a 31,7 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità si attesterà intorno al 26-31% e la pressione atmosferica sarà di 1010-1011hPa.

In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-6%. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a 24-26°C, con una percezione di fresco intorno ai 24-26°C. I venti soffieranno a 2-30,8 km/h da Nord, con una tendenza a diminuire verso la fine della giornata. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità si manterrà intorno al 44-66% con una pressione atmosferica costante a 1011-1012hPa.

In conclusione, il fine settimana a Francavilla Fontana si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate durante il giorno e una leggera diminuzione delle temperature durante la sera. I venti saranno moderati con raffiche più intense in alcune ore della giornata, mentre le probabilità di pioggia rimarranno basse. Sia Sabato che Domenica si prospettano ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo.

