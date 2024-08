Previsioni Meteo L’Aquila: il bollettino per domani lunedì 5 agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo a L’Aquila per Lunedì 5 Agosto

Le condizioni meteo a L’Aquila per Lunedì 5 Agosto saranno caratterizzate da una variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La temperatura oscillerà tra i +18,4°C e i +30,4°C, con una sensazione termica che si manterrà costante durante la giornata. Il vento soffierà a velocità variabile, con raffiche leggere e prevalenti da Est – Nord Est.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 18-19%. Le temperature saranno gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +22,2°C alle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a +28,5°C verso le 09:00.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 52%, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,4°C, mantenendo comunque una sensazione termica piacevole. Il vento sarà leggero, con raffiche che potranno raggiungere i 10km/h.

Nella sera, la situazione meteorologica si evolverà ulteriormente, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 82% e la comparsa di piogge leggere. Le temperature caleranno, attestandosi intorno ai +20,1°C verso le 23:00. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto a L’Aquila indicano una giornata con variazioni delle condizioni atmosferiche, passando da una mattina con poche nuvole a un pomeriggio con nubi sparse e piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori estivi, con una sensazione termica gradevole nonostante l’aumento della copertura nuvolosa. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di essere preparati a eventuali piogge leggere nel corso della serata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° prob. 25 % 1.8 ENE max 3.1 Grecale 80 % 1013 hPa 3 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° prob. 3 % 3.1 ENE max 3.3 Grecale 80 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° Assenti 3.7 ENE max 4.1 Grecale 67 % 1013 hPa 9 poche nuvole +28.5° perc. +28.2° Assenti 3.3 ENE max 5.4 Grecale 41 % 1012 hPa 12 nubi sparse +30.4° perc. +29.5° prob. 1 % 3.9 N max 10 Tramontana 34 % 1011 hPa 15 cielo coperto +27.9° perc. +27.8° prob. 17 % 1.3 SSE max 11.2 Scirocco 43 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +22.8° perc. +23° 0.32 mm 2.4 SE max 3.7 Scirocco 69 % 1013 hPa 21 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° prob. 13 % 0.4 NO max 3.3 Maestrale 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:17

