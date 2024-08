Previsioni Meteo L’Aquila: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a L’Aquila prevedono condizioni atmosferiche variabili durante la giornata. Al mattino, si registreranno precipitazioni di intensità variabile, con copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, si avranno piogge leggere con una probabilità che varia tra il 63% e l’87%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà prevalentemente da Est – Nord Est con intensità compresa tra i 3,3km/h e i 5,3km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, passando da piogge leggere a piogge moderate. La copertura nuvolosa sarà più consistente, con una probabilità di pioggia che oscillerà tra il 62% e l’85%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +24°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento continuerà a provenire da Est – Sud Est, mantenendo un’intensità tra i 5,2km/h e gli 8,5km/h.

In serata, le piogge tenderanno a diminuire di intensità, con precipitazioni di lieve entità e una copertura nuvolosa che si manterrà alta (probabilità del 98-100%). Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +17°C, con una percezione di fresco. Il vento sarà ancora proveniente da Est – Nord Est, con velocità tra i 3,1km/h e i 5,7km/h.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a L’Aquila si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.9° perc. +17.1° prob. 81 % 3.5 SO max 4.6 Libeccio 92 % 1010 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 52 % 1.5 SSO max 2.6 Libeccio 90 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.32 mm 3.3 NNE max 3.7 Grecale 83 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +22.8° perc. +22.8° 0.88 mm 3.5 ENE max 4.5 Grecale 64 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +24° perc. +24° 0.69 mm 8.1 E max 8.1 Levante 60 % 1009 hPa 15 pioggia moderata +21.4° perc. +21.6° 1.52 mm 4.1 ESE max 5.9 Scirocco 76 % 1010 hPa 18 pioggia moderata +17.8° perc. +18° 1.22 mm 1.6 ENE max 3.3 Grecale 90 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +17.4° perc. +17.7° 0.64 mm 4.8 E max 5.7 Levante 95 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:57

