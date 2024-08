Previsioni Meteo L’Aquila: tutti i dettagli per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a L’Aquila si prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse e cielo coperto alternati, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai valori estivi, con un leggero aumento nel corso della mattinata.

Durante la notte, le nubi sparse copriranno il cielo con una temperatura che si attesterà intorno ai +20°C. La copertura nuvolosa sarà intorno all’80% con una leggera brezza di vento proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Al mattino, le nubi si diraderanno leggermente, ma la copertura nuvolosa resterà intorno al 70%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30°C con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, con la possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C con raffiche di vento provenienti da Ovest – Sud Ovest.

In serata, le nubi sparse torneranno a dominare il cielo con una copertura nuvolosa intorno al 60%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +20°C con una brezza leggera proveniente da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a L’Aquila indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, con la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori tipici dell’estate, con una leggera diminuzione in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo e munirsi di un ombrello nel caso in cui si verificassero precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° prob. 9 % 3.4 OSO max 4.6 Libeccio 72 % 1017 hPa 3 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 1.4 O max 4.2 Ponente 69 % 1016 hPa 6 nubi sparse +24.4° perc. +24.3° Assenti 1.4 SO max 2.8 Libeccio 56 % 1016 hPa 9 nubi sparse +29.9° perc. +28.8° Assenti 5.1 SSO max 11 Libeccio 31 % 1015 hPa 12 nubi sparse +28.7° perc. +28.2° Assenti 6 OSO max 11.4 Libeccio 38 % 1014 hPa 15 cielo coperto +27.4° perc. +27.6° prob. 36 % 12.2 OSO max 14.4 Libeccio 47 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +22.1° perc. +22.2° 0.27 mm 4.6 SO max 5 Libeccio 68 % 1013 hPa 21 nubi sparse +19.1° perc. +19.2° prob. 25 % 6.2 O max 6.1 Ponente 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 20:00

