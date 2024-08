Previsioni Meteo L’Aquila: tutti i dettagli per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Introduzione:

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a L’Aquila indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Tuttavia, nel corso della serata è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di poche nuvole. Le temperature si manterranno elevate durante il giorno, con un lieve calo verso sera. Il vento soffierà principalmente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile.

Previsioni Meteo:

La notte a L’Aquila sarà caratterizzata da un cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +20°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +33°C verso le ore centrali. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Ovest.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +32°C. Il vento soffierà con una certa vivacità da Ovest – Sud Ovest.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di poche nuvole. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +20°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest – Sud Ovest, mantenendo una brezza leggera.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a L’Aquila indicano una giornata all’insegna del sole e delle temperature elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione al calo delle temperature in serata e alla leggera presenza di nuvole. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si attesteranno su valori estivi. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo a L’Aquila.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 6.1 OSO max 6.1 Libeccio 68 % 1014 hPa 3 cielo sereno +19.5° perc. +19.1° Assenti 4.9 OSO max 6 Libeccio 64 % 1013 hPa 6 cielo sereno +25.6° perc. +25.3° Assenti 5.5 OSO max 6.1 Libeccio 38 % 1013 hPa 9 cielo sereno +31.7° perc. +30.2° Assenti 10.8 O max 17.4 Ponente 27 % 1011 hPa 12 cielo sereno +33.7° perc. +32° Assenti 21.4 O max 21.4 Ponente 23 % 1010 hPa 15 cielo sereno +32.4° perc. +30.8° Assenti 22.5 OSO max 22.5 Libeccio 26 % 1009 hPa 18 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 8.2 SO max 8 Libeccio 44 % 1010 hPa 21 cielo sereno +21.1° perc. +20.9° Assenti 7.1 OSO max 6.8 Libeccio 62 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:21

