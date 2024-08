Previsioni Meteo Latina: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Latina Meteo del 26 Agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Latina prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il 100% di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +24,3°C e i +34°C.

Previsioni Meteo:

Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 98% verso le 09:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,8°C alle prime ore del giorno, per poi salire fino a +32,1°C verso le 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto con una probabilità di piogge assenti. Le temperature massime saranno raggiunte intorno ai +34°C verso le 11:00, per poi mantenersi sui +33°C nel corso del pomeriggio.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 100%. Le temperature si abbasseranno leggermente, con valori intorno ai +26,5°C.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Latina indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature elevate. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura nel corso della giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche simili, con cielo coperto e temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.8° perc. +24.9° Assenti 3.5 NNO max 6 Maestrale 62 % 1012 hPa 3 nubi sparse +24.4° perc. +24.3° Assenti 4.3 ENE max 5.1 Grecale 55 % 1011 hPa 6 nubi sparse +26.8° perc. +27.2° Assenti 4 E max 5.1 Levante 49 % 1012 hPa 9 cielo coperto +32.1° perc. +32.4° Assenti 5.5 SO max 4.5 Libeccio 40 % 1012 hPa 12 cielo coperto +33.9° perc. +34.6° Assenti 15.2 OSO max 10.5 Libeccio 37 % 1011 hPa 15 cielo coperto +31.8° perc. +32.1° Assenti 16.6 O max 17.1 Ponente 41 % 1010 hPa 18 cielo coperto +27.1° perc. +28° prob. 2 % 7.5 ONO max 10.4 Maestrale 56 % 1011 hPa 21 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 5.8 NO max 8.1 Maestrale 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:46

