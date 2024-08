Previsioni Meteo Licata: il bollettino per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domenica 1 Settembre a Licata si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e piacevoli. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa variabile durante la giornata, con un leggero aumento delle nuvole al mattino che si diraderanno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, con valori massimi intorno ai 30°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con una copertura nuvolosa al 77%, con temperature intorno ai 27°C percepiti. Nel corso della mattinata, le nuvole aumenteranno fino al 100% di copertura, mantenendo le temperature stabili intorno ai 29°C.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo coperto al 85%, con temperature che raggiungeranno i 29,6°C. Nel tardo pomeriggio, la copertura nuvolosa si diraderà, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa quasi assente, temperature intorno ai 27°C e un leggero calo dell’umidità.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Licata indicano una giornata piacevole, con un cielo che passerà da nuvoloso a sereno nel corso della giornata e temperature gradevoli attorno ai 30°C. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Licata

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.9 ENE max 7 Grecale 66 % 1013 hPa 4 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.3 ENE max 6.5 Grecale 63 % 1013 hPa 7 cielo coperto +27.6° perc. +28.6° Assenti 3.4 E max 4 Levante 57 % 1013 hPa 10 cielo coperto +28.8° perc. +30.1° Assenti 7.5 SSO max 6.1 Libeccio 55 % 1013 hPa 13 cielo sereno +29.6° perc. +31.1° Assenti 13.6 SSO max 12.7 Libeccio 54 % 1012 hPa 16 cielo sereno +28.6° perc. +30.9° Assenti 16.3 OSO max 17.7 Libeccio 63 % 1011 hPa 19 cielo sereno +27.2° perc. +29.3° Assenti 6.6 OSO max 8.4 Libeccio 71 % 1012 hPa 22 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 5.1 OSO max 6 Libeccio 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:29

