Maltempo Sicilia, forte temporale a Licata: nubifragio e grandine | FOTO

Sicilia nella morsa del maltempo. Oltre ai forti temporali con tornado nella zona di Palermo, è stata colpita anche la zona di Licata, nell’Agrigentino. Qui un violento temporale ha scatenato un nubifragio e una forte grandinata, che ha imbiancato le strade. Sono caduti 24mm di pioggia. Il temporale ha costretto anche a ritardare il calcio d’inizio del derby del campionato di Serie D tra Licata e Akragas, a causa delle condizioni del campo generate dal maltempo abbattutosi a pochi minuti dall’inizio della partita. Successivamente, l’arbitro ha effettuato il test del rimbalzo del pallone sul campo dello stadio “Dino Liotta”, che ha dato esito positivo: la partita è iniziata poi alle 15:45.

