Previsioni Meteo Marcianise: il bollettino per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Marcianise per Lunedì 12 Agosto prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 35°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra i 6,2km/h e gli 8,5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature continueranno a salire, con punte di 37,7°C previste per le ore 13:00. Il vento sarà sempre proveniente da Sud Ovest con velocità comprese tra i 14,1km/h e i 15,8km/h.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 29°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità tra i 5,4km/h e i 6,8km/h.

In base alla situazione attesa per Lunedì 12 Agosto, possiamo concludere che a Marcianise il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Per i prossimi giorni, le previsioni meteo indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature che dovrebbero rimanere sopra la media stagionale. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche a Marcianise.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.6° perc. +28.6° Assenti 1.1 NNE max 2.8 Grecale 45 % 1014 hPa 3 cielo sereno +27.5° perc. +28.1° Assenti 2 E max 3.7 Levante 52 % 1013 hPa 6 cielo sereno +29.8° perc. +29.9° Assenti 2.2 E max 3.9 Levante 44 % 1014 hPa 9 cielo sereno +35° perc. +35.2° Assenti 8.6 SSO max 6.2 Libeccio 32 % 1013 hPa 12 cielo sereno +37.1° perc. +37.6° Assenti 19.3 SO max 13.5 Libeccio 29 % 1012 hPa 15 cielo sereno +34.8° perc. +35.8° Assenti 17.3 OSO max 15.8 Libeccio 36 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30.9° perc. +31.7° Assenti 8.4 O max 9.4 Ponente 46 % 1011 hPa 21 cielo sereno +28.7° perc. +29.9° Assenti 4 ONO max 5.4 Maestrale 55 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.