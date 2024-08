Previsioni Meteo Mondragone: il bollettino per domani martedì 13 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Mondragone per Martedì 13 Agosto prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +32°C durante le ore centrali del giorno.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno, con temperature in rapida crescita che raggiungeranno i +31,2°C alle ore 09:00 e i +32,1°C alle 11:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile tra i 9,4km/h e i 14,4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno elevate, attorno ai +31,6°C alle 13:00 e ai +31,4°C alle 14:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 20,8km/h provenienti sempre da Sud Ovest.

In serata, la situazione meteorologica potrebbe cambiare leggermente, con la comparsa di nubi sparse a partire dalle 19:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,9°C, con vento che ruoterà da Ovest a Nord Ovest con intensità compresa tra i 4km/h e gli 8,1km/h.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mondragone indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Tuttavia, potrebbero verificarsi delle variazioni nella copertura nuvolosa, in particolare nelle ore serali.

In conclusione, Martedì 13 Agosto a Mondragone si prospetta una giornata calda e soleggiata, ideale per godersi il mare e le attività all’aperto. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e prestare attenzione alle variazioni del vento nel corso della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Agosto a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.3 NNO max 8.4 Maestrale 74 % 1011 hPa 3 cielo sereno +25.4° perc. +25.8° Assenti 4.3 NNE max 6.6 Grecale 71 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.6° perc. +28.9° Assenti 2.8 ENE max 4.1 Grecale 61 % 1011 hPa 9 cielo sereno +31.2° perc. +33° Assenti 9.4 SO max 8.9 Libeccio 50 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32.1° perc. +34.5° prob. 2 % 16.6 SO max 16.6 Libeccio 50 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31° perc. +33.2° prob. 17 % 14.2 OSO max 18.4 Libeccio 53 % 1010 hPa 18 cielo sereno +27.9° perc. +29.7° prob. 21 % 3.3 O max 6.3 Ponente 64 % 1010 hPa 21 nubi sparse +26.8° perc. +28.2° Assenti 6.7 NO max 7.9 Maestrale 67 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:02

