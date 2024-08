Previsioni Meteo Olbia: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Olbia indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per tutto il giorno. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà limpido e la temperatura salirà gradualmente, con valori intorno ai 30°C. La velocità del vento sarà leggera, con brezze che soffieranno principalmente da Est – Nord Est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo resteranno stabili con cielo sereno e temperature che potrebbero superare i 31°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo comunque una direzione prevalente da Est.

In serata, il cielo rimarrà sereno e le temperature si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai 23°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Olbia confermano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le previsioni indicano un trend stabile anche per i prossimi giorni, con clima caldo e assenza di precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.6° perc. +22.5° Assenti 4 SO max 3.8 Libeccio 63 % 1017 hPa 4 cielo sereno +21.9° perc. +21.8° Assenti 4.9 SO max 4.6 Libeccio 64 % 1016 hPa 7 cielo sereno +27.6° perc. +27.8° Assenti 1.3 ESE max 2.3 Scirocco 47 % 1017 hPa 10 cielo sereno +31.6° perc. +31.8° Assenti 11 ENE max 7.4 Grecale 40 % 1017 hPa 13 cielo sereno +31.8° perc. +32.1° Assenti 15.2 E max 10.5 Levante 41 % 1016 hPa 16 cielo sereno +29.8° perc. +30.3° Assenti 9.3 E max 9.3 Levante 47 % 1015 hPa 19 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 1.8 SSO max 1.8 Libeccio 71 % 1016 hPa 22 cielo sereno +23.2° perc. +23.3° Assenti 5.8 SO max 5.5 Libeccio 66 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:55

