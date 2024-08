Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: tutti i dettagli per domani lunedì 5 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto a Palazzolo sull’Oglio mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 100%, mentre le temperature si manterranno intorno ai +20°C. Nel corso della mattinata, la nuvolosità diminuirà leggermente, con nubi sparse che caratterizzeranno il cielo fino al primo pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 50%. Le temperature massime saranno di circa +29°C, con una sensazione termica che potrà superare i +30°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, la nuvolosità aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque parzialmente nuvoloso con una copertura intorno al 50%.

Le condizioni del vento saranno prevalentemente di brezza leggera, con velocità che si manterranno intorno ai 5-7 km/h. La direzione del vento sarà variabile, con prevalenza da Sud – Sud Ovest. Le raffiche di vento saranno assenti o molto leggere.

Le precipitazioni saranno praticamente assenti durante l’intera giornata, con una probabilità che si attesterà intorno al 10-20% solo nelle prime ore del pomeriggio. L’umidità si manterrà costante intorno al 50-60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1010-1013hPa.

In conclusione, Lunedì 5 Agosto a Palazzolo sull’Oglio si prevede una giornata con cielo prevalentemente nuvoloso al mattino e parzialmente nuvoloso nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno gradevoli, con punte massime intorno ai +29°C. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con cieli variabili e temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21° perc. +21.3° prob. 22 % 8.7 NNE max 9 Grecale 82 % 1013 hPa 3 cielo coperto +20.3° perc. +20.6° Assenti 8 NNE max 8.3 Grecale 82 % 1012 hPa 6 cielo coperto +22.3° perc. +22.6° Assenti 3.8 NNE max 5.4 Grecale 78 % 1013 hPa 9 cielo coperto +26.8° perc. +28° Assenti 5.3 SO max 3.4 Libeccio 61 % 1012 hPa 12 nubi sparse +29.3° perc. +30.4° Assenti 9 SSO max 6 Libeccio 53 % 1011 hPa 15 nubi sparse +29.6° perc. +30.9° prob. 17 % 7 SSO max 5.6 Libeccio 53 % 1010 hPa 18 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 15 % 3.2 SSO max 3.6 Libeccio 71 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.2° perc. +23.5° prob. 5 % 7.6 NNE max 6.9 Grecale 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.