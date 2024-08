Previsioni Meteo Rieti: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Rieti mostrano condizioni instabili con precipitazioni diffuse durante gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto ampia, con piogge di varia intensità che influenzeranno il clima della città.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai +18,6°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 6,5km/h con raffiche leggere.

Nel corso della mattina, le precipitazioni diventeranno più intense, con piogge leggere che caratterizzeranno il tempo fino alle prime ore del pomeriggio. La temperatura massima si aggirerà sui +26,8°C con una probabilità dell’89% di copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le piogge diventeranno moderate, con una temperatura che scenderà a +20,6°C e un’umidità che raggiungerà l’89%. Il vento sarà debole, con raffiche leggere da Sud.

In serata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con piogge leggere e una temperatura che si manterrà intorno ai +18,5°C. L’umidità sarà alta, attestandosi al 91%.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Rieti sarà caratterizzato da un clima instabile con piogge diffuse e temperature fresche. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.6° perc. +19° prob. 77 % 6.5 E max 5.5 Levante 93 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +18.6° perc. +18.9° 0.26 mm 6 E max 5.2 Levante 92 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +19.3° perc. +19.7° 0.52 mm 5.9 ENE max 6.6 Grecale 90 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +23.6° perc. +23.8° 0.15 mm 0.5 OSO max 3.9 Libeccio 65 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +26.2° perc. +26.2° 0.47 mm 3.9 O max 8.4 Ponente 55 % 1008 hPa 15 pioggia moderata +20.6° perc. +21° 3.86 mm 1.8 S max 8 Ostro 89 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +19° perc. +19.3° 0.12 mm 2.5 E max 2.7 Levante 91 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.15 mm 4.9 ENE max 4.1 Grecale 92 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:59

