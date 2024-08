Previsioni Meteo Rossano: il bollettino per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Rossano prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno cieli coperti con probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le piogge potrebbero intensificarsi diventando moderate. Durante la sera, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a poche nuvole e a un clima più sereno.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 48% al 100%. Il vento soffierà principalmente da Ovest – Sud Ovest con una velocità che oscillerà tra i 1km/h e i 8,1km/h.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cieli coperti con una probabilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 57%.

Nel pomeriggio, le piogge potrebbero intensificarsi diventando moderate, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +27°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%.

Durante la sera, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a poche nuvole e a una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +21°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Rossano, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.8° perc. +23.8° prob. 39 % 8.1 SO max 13.6 Libeccio 62 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +21° perc. +21.3° 0.46 mm 11 O max 13.3 Ponente 82 % 1009 hPa 6 cielo coperto +23.2° perc. +23.4° prob. 80 % 6.1 OSO max 8.9 Libeccio 71 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +27.2° perc. +28° 0.86 mm 2.3 NNE max 8.2 Grecale 57 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +25.7° perc. +26° 0.95 mm 4.5 SE max 11 Scirocco 67 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.48 mm 7.3 SSE max 15.6 Scirocco 64 % 1009 hPa 18 nubi sparse +22.3° perc. +22.5° prob. 72 % 1 OSO max 7.7 Libeccio 73 % 1010 hPa 21 cielo sereno +20.6° perc. +20.7° prob. 18 % 3.8 OSO max 6.2 Libeccio 75 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 19:40

