Previsioni Meteo Rossano: il bollettino per domani sabato 31 agosto

Sabato 31 Agosto a Rossano si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con valori che raggiungeranno i +31,9°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque piacevole, attestandosi intorno ai +30,7°C.

Durante la mattina e il primo pomeriggio, il vento soffierà con intensità variabile da brezza leggera a brezza vivace, con velocità comprese tra i 8 e i 21,2 km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente da nord-est, garantendo un clima piacevole e fresco.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un leggero calo delle temperature. Tuttavia, non sono previste precipitazioni, con la probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 10%.

Nella serata, il cielo tornerà a schiarirsi, con poche nuvole e temperature che si manterranno intorno ai +23°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto alle ore centrali della giornata.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Rossano, possiamo affermare che Sabato 31 Agosto sarà caratterizzato da condizioni climatiche stabili e piacevoli, ideali per trascorrere una giornata all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.2° perc. +23.1° prob. 6 % 9.5 OSO max 10.7 Libeccio 57 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22.9° perc. +22.6° prob. 3 % 11.7 OSO max 13.5 Libeccio 53 % 1014 hPa 6 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 3 % 8 O max 14.4 Ponente 47 % 1014 hPa 9 cielo sereno +30.4° perc. +29.5° prob. 3 % 8.4 N max 21.8 Tramontana 34 % 1015 hPa 12 cielo sereno +31.9° perc. +30.7° prob. 1 % 8.6 NE max 21.2 Grecale 30 % 1014 hPa 15 nubi sparse +29° perc. +28.7° prob. 10 % 6.8 NO max 13 Maestrale 41 % 1013 hPa 18 nubi sparse +24.8° perc. +24.8° prob. 14 % 11.3 OSO max 13.6 Libeccio 58 % 1014 hPa 21 cielo sereno +23.6° perc. +23.5° Assenti 7.7 OSO max 9 Libeccio 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:22

