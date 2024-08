Previsioni Meteo San Nicola la Strada: il bollettino per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a San Nicola la Strada indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 37,4°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 26°C e una leggera brezza proveniente da Nord. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 36,3°C verso le 09:00, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest.

Nel corso della mattina, le nuvole inizieranno a comparire, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 33% intorno alle 10:00. Le temperature continueranno a salire, toccando i 37,2°C verso le 11:00, con venti provenienti da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, nonostante la presenza di nubi sparse, il cielo rimarrà per lo più sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10-15%. Le temperature massime si manterranno intorno ai 37°C, con venti che soffieranno da Ovest – Sud Ovest.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 28-29°C. La brezza leggera proveniente da Ovest favorirà un calo dell’umidità, che si attesterà intorno al 50-60%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Nicola la Strada per Giovedì 15 Agosto indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate durante il giorno e un lieve calo verso sera. Resta comunque consigliabile prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e mantenere un’adeguata idratazione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.5 N max 3.8 Tramontana 56 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.3° perc. +25.4° Assenti 4.4 NNE max 4.7 Grecale 58 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.2° perc. +28.1° Assenti 5.2 NE max 6.4 Grecale 43 % 1014 hPa 9 poche nuvole +36.3° perc. +34.9° Assenti 6 SO max 5.4 Libeccio 22 % 1014 hPa 12 nubi sparse +37.4° perc. +36.4° Assenti 17.2 OSO max 11.4 Libeccio 22 % 1013 hPa 15 poche nuvole +35.8° perc. +35.4° Assenti 16.6 O max 14 Ponente 28 % 1013 hPa 18 poche nuvole +30.3° perc. +31.2° Assenti 8.6 O max 12.2 Ponente 48 % 1014 hPa 21 cielo sereno +28.4° perc. +29.9° Assenti 2.7 NNO max 4.2 Maestrale 59 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 19:57

