Previsioni Meteo Sarno: tutti i dettagli per il weekend 23 – 25 Agosto

Le previsioni meteo per Sarno indicano cielo sereno durante la notte di Venerdì, con temperature intorno ai +26,8°C. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature fino a +33,7°C. Nel pomeriggio ci saranno poche nuvole e temperature massime di +33,6°C. In serata è prevista una leggera pioggia con temperature intorno ai +29,3°C. Sabato, il cielo sarà parzialmente nuvoloso durante la notte e sereno al mattino, con temperature fino a +30°C. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso e coperto in serata, con possibilità di pioggia. Domenica, il cielo sarà coperto con probabilità di pioggia nel corso della giornata. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Sarno, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,8°C, con una leggera percezione di caldo a +28,5°C. Il vento soffierà a 2km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche di 3,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 71% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +33,7°C, con una percezione di caldo di +35,8°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 10,9km/h proveniente da Sud Ovest. Non sono attese precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 43% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con poche nuvole, con una copertura nuvolosa al 12%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,6°C, con una percezione di caldo di +35,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 10,9km/h, con raffiche di 12km/h. L’umidità sarà del 44% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

In serata si prevede una leggera pioggia con una copertura nuvolosa al 21%. Le temperature si attesteranno sui +29,3°C, con una percezione di caldo di +31,2°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 5,5km/h. La probabilità di pioggia sarà del 10%, con un’umidità del 58% e una pressione di 1016hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 19%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,4°C, con una percezione di caldo di +29,3°C. Il vento soffierà da Ovest a 3km/h, con raffiche di 3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 67% con una pressione di 1017hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una percezione di caldo di +31,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,4km/h proveniente da Sud Ovest. Non sono attese precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 54% con una pressione di 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa al 47%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,1°C, con una percezione di caldo di +35,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 10km/h, con raffiche di 10km/h. L’umidità sarà del 40% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera

In serata si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 95%. Le temperature si attesteranno sui +30°C, con una percezione di caldo di +30,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 6,7km/h. La probabilità di pioggia sarà del 12%, con un’umidità del 48% e una pressione di 1017hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura del 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,5°C, con una percezione di caldo di +28,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 3,8km/h, con raffiche di 3,8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 20%, con un’umidità al 59% e una pressione di 1016hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +27,2°C, con una percezione di caldo di +28,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,5km/h proveniente da Ovest. Non sono attese precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 60% con una pressione di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 70%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,6°C, con una percezione di caldo di +35,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 11,1km/h, con raffiche di 11,1km/h. L’umidità sarà del 37% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

In serata si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 87%. Le temperature si attesteranno sui +30°C, con una percezione di caldo di +30°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 6,7km/h. La probabilità di pioggia sarà del 12%, con un’umidità del 42% e una pressione di 1014hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Sarno, si consiglia di tenere d’occhio le variazioni del tempo e di prepararsi ad una possibile pioggia nella giornata di Sabato. Resta comunque importante monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

