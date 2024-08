Previsioni Meteo Sarzana: il bollettino per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Sarzana per Sabato 31 Agosto indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che si aggirano intorno al 98-100% durante la mattina e il pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera attestandosi intorno al 96-97%.

Le temperature si manterranno elevate per l’intera giornata, con valori massimi che raggiungeranno i 31,1°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, con punte di 31,8°C. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 26-27°C.

Il vento soffierà prevalentemente da direzioni variabili, con intensità che si manterranno nella fascia della brezza leggera, con punte massime intorno ai 10,5km/h. Le raffiche di vento saranno assenti, mentre l’intensità del vento sarà generalmente bassa.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con una probabilità minima nel primo pomeriggio intorno all’1-7%.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà costante intorno al 56-60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1015-1016hPa.

In base alle condizioni meteo previste per Sabato 31 Agosto a Sarzana, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e all’umidità, mantenendo un’adeguata idratazione e protezione solare durante la giornata. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con cielo nuvoloso e temperature elevate.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.9° perc. +27.7° Assenti 5.8 NNE max 6.3 Grecale 56 % 1015 hPa 3 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 4.7 NE max 4.9 Grecale 56 % 1015 hPa 6 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 6.1 NE max 6 Grecale 57 % 1016 hPa 9 cielo coperto +30.2° perc. +30.6° Assenti 3.8 SSO max 3 Libeccio 45 % 1016 hPa 12 cielo coperto +31.1° perc. +31.8° Assenti 8 OSO max 8.5 Libeccio 45 % 1016 hPa 15 cielo coperto +30.2° perc. +30.9° prob. 7 % 8.2 ONO max 12.1 Maestrale 47 % 1015 hPa 18 cielo coperto +27.5° perc. +28.7° prob. 7 % 8.9 N max 9.8 Tramontana 59 % 1015 hPa 21 cielo coperto +26.8° perc. +27.5° Assenti 10.3 NNE max 10.5 Grecale 56 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:53

