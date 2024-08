Previsioni Meteo Sarzana: il bollettino per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sarzana indicano un clima stabile con cieli sereni e temperature estive. Martedì e Mercoledì saranno caratterizzati da temperature elevate durante il giorno, con una leggera diminuzione serale. Giovedì si avrà una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno costanti, con venti leggeri da diverse direzioni.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Sarzana ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,6°C, con una percezione di +29,1°C. Il vento soffierà a 4,5km/h provenendo dal Nord Est, senza raffiche di vento. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà ancora parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’81%. Le temperature saliranno fino a +31,1°C, con una percezione di +33,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,8km/h proveniente da Est. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, diventando cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature massime saranno di +32,7°C, con una percezione di +36°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 9,5km/h, con una probabilità di pioggia dell’11%. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Sera: In serata il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,6°C, senza variazioni significative rispetto al pomeriggio. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 4,5km/h, con una probabilità di pioggia del 3%. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1012hPa.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte a Sarzana il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,9°C, con una percezione di +26,3°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 5,4km/h, senza raffiche di vento. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature saliranno fino a +29,3°C, con una percezione di +30,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,3km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno, con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature massime saranno di +31,9°C, con una percezione di +33,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 10,3km/h, senza probabilità di pioggia. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

Sera: In serata il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,7°C, senza variazioni significative rispetto al pomeriggio. Il vento soffierà da Nord a 8,5km/h, senza probabilità di pioggia. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1011hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte a Sarzana il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,2°C, con una percezione di +25,2°C. Il vento soffierà da Nord Est a 4,7km/h, senza raffiche di vento. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature saliranno fino a +28,8°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,1km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature massime saranno di +31,2°C, con una percezione di +32,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 7,9km/h, senza probabilità di pioggia. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Sera: In serata il cielo si schiarirà, diventando cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, senza variazioni significative rispetto al pomeriggio. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 6,6km/h, senza probabilità di pioggia. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte a Sarzana il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,9°C, con una percezione di +25,8°C. Il vento soffierà da Nord Est a 6,7km/h, senza raffiche di vento. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 43%. Le temperature saliranno fino a +25,7°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,9km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente coperto da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature massime saranno di +25,3°C, con una percezione di +25,3°C. Il vento soffierà da Nord Est a 4km/h, senza probabilità di pioggia. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Sera: In serata il cielo si schiarirà, con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,9°C, senza variazioni significative rispetto al pomeriggio. Il vento soffierà da Nord Est a 4,5km/h, senza probabilità di pioggia. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1014hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Sarzana, si prevede un clima stabile con cieli sereni e temperature estive. Sia Martedì che Mercoledì saranno caratterizzati da temperature elevate durante il giorno, con una leggera diminuzione delle temperature serali. Giovedì si avrà una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche, ma senza precipitazioni significative. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo.

