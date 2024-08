Previsioni Meteo Sciacca: il bollettino per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Sciacca per Martedì 20 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi. Le temperature si manterranno intorno ai 24-27°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con intensità tra i 26-30 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando poche nuvole e un sole splendente. Le temperature saliranno fino a toccare i 29-30°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 30°C. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest – Nord Ovest, con una velocità tra i 33-36 km/h.

In serata, il cielo sarà sereno e le temperature si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai 24-26°C. Il vento sarà meno intenso rispetto al pomeriggio, con una velocità tra i 19-29 km/h sempre proveniente da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, Martedì 20 Agosto a Sciacca vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, con un passaggio da piogge leggere al mattino a un cielo sereno nel pomeriggio e nella serata. Le temperature rimarranno gradevoli, con un leggero aumento nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla percezione di caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +24.1° perc. +24.4° 0.18 mm 20.8 O max 26.2 Ponente 70 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +22.5° perc. +23° 0.73 mm 17.9 NO max 27.4 Maestrale 83 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +25.1° perc. +25.4° 0.27 mm 21.7 ONO max 26.4 Maestrale 69 % 1010 hPa 10 poche nuvole +28.3° perc. +29.3° prob. 46 % 28.7 ONO max 32.5 Maestrale 55 % 1010 hPa 13 cielo sereno +29.6° perc. +30.5° prob. 9 % 33.6 ONO max 36.5 Maestrale 50 % 1010 hPa 16 cielo sereno +28.6° perc. +29.6° prob. 3 % 29.6 NO max 31.9 Maestrale 54 % 1010 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26.2° Assenti 16.7 NNO max 23.4 Maestrale 64 % 1011 hPa 22 cielo sereno +24.6° perc. +24.9° Assenti 14.6 NNO max 19 Maestrale 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:50

