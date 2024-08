Previsioni Meteo Seriate: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Seriate indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente fino a diventare sereno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si attesteranno intorno ai +21°C nelle prime ore del giorno per poi salire gradualmente fino a toccare i +29°C nel primo pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime si manterranno intorno ai +29°C. Nel tardo pomeriggio, tuttavia, è prevista la possibilità di qualche pioggia leggera, con una probabilità intorno al 57%. Le precipitazioni potrebbero portare a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai +28°C.

In serata, la situazione meteorologica a Seriate tenderà a peggiorare, con un aumento della copertura nuvolosa e la probabilità di piogge moderate. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +20°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Seriate mostrano una giornata con condizioni variabili, caratterizzate da un inizio con cielo parzialmente nuvoloso che si trasformerà in sereno nel corso della mattinata, per poi nuovamente peggiorare nel tardo pomeriggio e in serata con possibili piogge moderate. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi intorno ai +29°C nel primo pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di essere preparati a eventuali piogge nel pomeriggio e in serata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.93 mm 8.7 NE max 15.8 Grecale 79 % 1009 hPa 3 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° prob. 65 % 10.6 NNE max 10.7 Grecale 84 % 1008 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° prob. 60 % 4.5 NNE max 4.9 Grecale 74 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 5 S max 3.7 Ostro 58 % 1009 hPa 12 cielo sereno +28.8° perc. +29.7° prob. 7 % 7.6 SSO max 5 Libeccio 53 % 1009 hPa 15 cielo sereno +29.1° perc. +30.3° prob. 24 % 6.9 S max 5.1 Ostro 54 % 1008 hPa 18 cielo sereno +25.3° perc. +25.9° prob. 35 % 2 S max 2.8 Ostro 76 % 1008 hPa 21 pioggia moderata +20.6° perc. +21.1° 1.23 mm 9 NNE max 10.3 Grecale 91 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:43

