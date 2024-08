Previsioni Meteo Trentola Ducenta: tutti i dettagli per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Trentola Ducenta mostrano un inizio di giornata con poche nuvole e temperature in aumento. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con la possibilità di precipitazioni leggere. La sera vedrà un cielo nuvoloso con temperature in diminuzione.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà intorno al 30%, con temperature che si aggireranno intorno ai 31°C. La percezione della temperatura sarà leggermente più alta, con un vento che soffierà da Sud Ovest a una velocità di circa 8km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con un cielo completamente coperto e la possibilità di precipitazioni. Le temperature massime saranno intorno ai 32°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 34°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 17km/h da Ovest – Sud Ovest.

La sera sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature in calo, attorno ai 28°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 10km/h.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Trentola Ducenta si prevede un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, con la possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno sui 32°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 34°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 2.1 NNO max 2.8 Maestrale 66 % 1012 hPa 3 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 1.2 ENE max 3.1 Grecale 65 % 1011 hPa 6 poche nuvole +27.2° perc. +28.4° Assenti 1.1 S max 3.4 Ostro 61 % 1012 hPa 9 nubi sparse +31.3° perc. +32.8° Assenti 7.7 SO max 4.7 Libeccio 48 % 1012 hPa 12 nubi sparse +32.7° perc. +34.4° Assenti 16.2 SO max 11.1 Libeccio 45 % 1011 hPa 15 cielo coperto +31.2° perc. +33° prob. 18 % 13.9 O max 13.4 Ponente 50 % 1010 hPa 18 cielo coperto +29° perc. +29.3° prob. 16 % 6.9 NO max 6.9 Maestrale 47 % 1010 hPa 21 cielo coperto +27.9° perc. +28.2° Assenti 3.6 S max 6.9 Ostro 49 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:41

