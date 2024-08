Previsioni Meteo Voghera: il bollettino per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Voghera indicano una situazione stabile e soleggiata nel fine settimana in arrivo. Le temperature aumenteranno gradualmente, con sabato previsto come il giorno più caldo. Tuttavia, è attesa qualche pioggia leggera sabato sera. Si consiglia di monitorare le variazioni del vento e rimanere vigili rispetto a eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Voghera ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,8°C, con una percezione di +21,3°C. Il vento soffierà a 0,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 3,6km/h. L’umidità sarà al 89% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 18%. Le temperature saliranno fino a +21°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 6,9km/h da Sud Ovest. L’umidità sarà al 93% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C, con una percezione di +32,5°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 8km/h provenienti da Nord Ovest. L’umidità sarà al 51% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera

In serata ci sarà ancora cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,8°C, con una percezione di +23,1°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 5,9km/h da Sud. Possibili piogge leggere con 0.13mm di precipitazioni. L’umidità sarà al 76% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte a Voghera ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,4°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 0,8km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà al 78% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature saliranno fino a +20,8°C, con una percezione di +21°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,8km/h da Ovest. L’umidità sarà al 79% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C, con una percezione di +31,2°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 10,2km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al 42% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sera

In serata ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,2°C, con una percezione di +22,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8,4km/h da Sud – Sud Ovest. Possibili piogge leggere con probabilità 8%. L’umidità sarà al 64% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte a Voghera ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 69%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C, con una percezione di +20,7°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,2km/h da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà al 56% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature saliranno fino a +20,7°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,2km/h da Sud Ovest. L’umidità sarà al 55% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,6°C, con una percezione di +32,2°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 8,7km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al 43% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera

In serata ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si attesteranno intorno ai +29,2°C, con una percezione di +30,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,3km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà al 57% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Voghera si prospetta con condizioni meteo generalmente stabili e soleggiate. Le temperature saranno in aumento, con sabato che si preannuncia come la giornata più calda. Tuttavia, sono previste alcune precipitazioni leggere nella serata di sabato. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di tenere d’occhio le eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

