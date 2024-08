Previsioni Meteo Voghera: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Voghera prevedono una giornata caratterizzata da variabilità delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con qualche nube sparsa, con temperature che si attesteranno intorno ai +23°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente nelle prime ore del mattino, mantenendo comunque condizioni di stabilità.

Nella mattina, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature in lieve aumento, arrivando a toccare i +31°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con direzione variabile tra Sud e Nord Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare con un aumento della copertura nuvolosa e la probabilità di precipitazioni in aumento. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, con un aumento dell’umidità relativa.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con temperature in calo, ma comunque miti, intorno ai +26°C. La pressione atmosferica sarà stabile, mentre la direzione del vento tenderà a provenire da Est – Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Voghera indicano una giornata con un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della nuvolosità e delle temperature massime nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni a Voghera.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.9° perc. +24.4° Assenti 1.2 E max 3.7 Levante 79 % 1019 hPa 3 nubi sparse +22.1° perc. +22.6° Assenti 3.7 SSO max 3.6 Libeccio 88 % 1019 hPa 6 nubi sparse +23.8° perc. +24.4° Assenti 4.2 SO max 4.9 Libeccio 82 % 1019 hPa 9 nubi sparse +28.9° perc. +31.5° Assenti 3.2 N max 3.3 Tramontana 64 % 1019 hPa 12 nubi sparse +32.2° perc. +35.4° Assenti 6.1 NNE max 4.8 Grecale 53 % 1017 hPa 15 cielo coperto +33.1° perc. +36.5° prob. 8 % 7.9 NNE max 4.8 Grecale 50 % 1015 hPa 18 cielo coperto +29° perc. +32.6° prob. 12 % 8.1 NE max 8.5 Grecale 69 % 1014 hPa 21 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 4.9 SE max 5.1 Scirocco 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 20:32

