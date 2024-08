SpaceX, nuovo stop per il Falcon 9: indagini in corso, a rischio la missione Polaris Dawn

MeteoWeb

Il razzo Falcon 9 di SpaceX ha subito un’anomalia il 28 agosto durante l’atterraggio del booster, avvenuto dopo il lancio di un gruppo di satelliti Starlink. Fortunatamente, non ci sono stati feriti poiché il booster è atterrato in mare su una piattaforma autonoma, ma la Federal Aviation Administration (FAA) ha deciso di bloccare ulteriori lanci del razzo in attesa di un’indagine approfondita. A causa di ciò, SpaceX ha posticipato un secondo lancio.

Anomalia del Falcon 9, le ripercussioni

Il lancio di Starlink aveva come obiettivo la messa in orbita di una nuova serie di satelliti per la megacostellazione, un progetto ambizioso di SpaceX per fornire internet a banda larga su scala globale. Nonostante il successo nella messa in orbita dei satelliti, l’incidente potrebbe avere ripercussioni significative su 2 missioni con equipaggio: la missione privata Polaris Dawn e il lancio di Crew-9 verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

“La FAA è a conoscenza di un’anomalia verificatasi durante la missione SpaceX Starlink Group 8-6, lanciata dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida il 28 agosto,” ha dichiarato l’agenzia in un comunicato. “L’incidente ha riguardato il fallimento del razzo booster Falcon 9 durante l’atterraggio su una nave drone in mare. Non sono stati segnalati feriti né danni a proprietà pubbliche. La FAA richiede un’indagine“.

Un’ulteriore nota per la stampa ha chiarito che i lanci potranno riprendere solo dopo che la FAA avrà stabilito l’assenza di rischi per la sicurezza pubblica. Un precedente stop dei lanci si era già verificato lo scorso luglio, quando il secondo stadio di un altro Falcon 9 non era riuscito a completare la seconda accensione. In quell’occasione, la sospensione era durata 2 settimane.

La missione Polaris Dawn

La missione Polaris Dawn, inizialmente prevista per martedì 27 agosto, era già stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo previste per il rientro. Al momento, non ci sono stati aggiornamenti pubblici sull’indagine né da parte del Programma Polaris né da SpaceX, rendendo incerto il nuovo calendario per il lancio. La missione Polaris Dawn è destinata a segnare importanti traguardi, inclusa la prima passeggiata spaziale privata e il raggiungimento di nuovi record.

Con il progredire delle indagini e la sospensione temporanea dei lanci, cresce l’attesa per vedere come SpaceX affronterà questa nuova sfida e se riuscirà a mantenere il suo ambizioso calendario di missioni spaziali.

