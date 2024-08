SpaceX si prepara per lo storico lancio di Polaris Dawn, liftoff il 26 agosto

MeteoWeb

SpaceX ha fissato per il 26 agosto la data di lancio della missione Polaris Dawn, un volo con equipaggio verso l’orbita terrestre che includerà la prima passeggiata spaziale privata della storia. L’annuncio è stato dato ieri dal team di Polaris Dawn, confermando una finestra di lancio che era stata precedentemente indicata in modo approssimativo per metà agosto.

La missione Polaris Dawn

Polaris Dawn vedrà 4 persone partire verso l’orbita terrestre a bordo di una capsula Crew Dragon di SpaceX, che decollerà dal Kennedy Space Center della NASA in Florida con un razzo Falcon 9. I 4 membri dell’equipaggio sono: il miliardario imprenditore Jared Isaacman, al comando della missione, il pilota Scott “Kidd” Poteet, tenente colonnello in pensione dell’Air Force degli Stati Uniti, e gli specialisti di missione Sarah Gillis e Anna Menon, entrambi ingegneri di SpaceX.

La missione porterà il quartetto in orbita terrestre per una missione di volo libero che non prevede un attracco alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Oltre alla prevista passeggiata spaziale privata, Polaris Dawn farà la storia per un altro motivo: orbiterà intorno al nostro pianeta a un’altitudine di circa 700 km, portando l’equipaggio più lontano dalla Terra di qualsiasi altra missione dai tempi di Apollo.

Polaris Dawn è la prima di 3 missioni con equipaggio pianificate nel programma Polaris, tutte condotte utilizzando l’hardware di SpaceX. Isaacman sarà il comandante e il finanziatore di tutti e 3 i voli, come ha fatto con Inspiration4, una missione innovativa di SpaceX in orbita terrestre, realizzata nel settembre 2021.

Il lancio di Polaris Dawn era originariamente previsto per il 2022, ma la data è stata posticipata più volte, in parte a causa della complessità pionieristica della missione.

Attualmente, SpaceX ha già una missione con equipaggio in orbita, Crew-8, che ha inviato 4 astronauti alla ISS per la NASA lo scorso marzo per una permanenza di 6 mesi. Il quartetto di Crew-8 tornerà presto a casa, per essere sostituito dagli astronauti di Crew-9, il cui lancio verso il laboratorio orbitante è previsto per il 24 settembre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.