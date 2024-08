La tempesta tropicale Debby flagella il Nord/Est degli USA: drammatiche inondazioni a Westfield e Annapolis | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo Florida, Georgia e South Carolina, la tempesta tropicale Debby ha raggiunto il Maryland e la città di Annapolis si è svegliata sommersa da inondazioni storiche. Una donna è stata salvata dalla sua auto intrappolata nelle acque alluvionali su Compromise Street, mentre molti residenti e commercianti hanno fatto del loro meglio per proteggere le proprie proprietà. Will Sizemore, un marinaio locale, ha descritto la situazione come “surreale“, sottolineando l’eccezionale altezza dell’acqua dovuta alla marea.

Sveinn Storm, proprietario di una gelateria storica, è riuscito a evitare danni significativi grazie a barriere antiallagamento costruite con materiali innovativi. Tuttavia, il ricordo dell’alluvione di gennaio, che gli è costata migliaia di dollari in attrezzature, è ancora vivido.

Tempesta tropicale Debby, Annapolis sott'acqua

Anche in Pennsylvania, a Westfield, sono in corso inondazioni gravi e diffuse. Numerose case e veicoli sono stati spazzati via mentre la tempesta Debby scatena la sua furia sul Nord/Est degli USA.

Tempesta Debby: catastrofiche inondazioni in Pennsylvania, le immagini da Westfield

Tempesta Debby: inondazioni in Pennsylvania, Westfield travolta dalla furia dell'acqua

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.