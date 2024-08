Terremoto in Calabria, due forti scosse a Cirò: paura da Crotone a Cosenza | MAPPE e DATI

MeteoWeb

Due forti scosse di terremoto registrate in Calabria, in provincia di Crotone. Il primo sisma di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona a 4 km Sud Ovest da Cirò, in provincia di Crotone, oggi 12 agosto alle 15:22:14, ad una profondità di 25 km, secondo i dati dell’INGV.

Poco dopo, un terremoto di magnitudo ML 3.8 è avvenuto 3 km a Nord Est da Carfizzi (KR), alle 15:31:10, ad una profondità di 27 km. Dopo alcuni minuti, altre lievi scosse hanno colpito la zona e una più forte si è verificata alle 15:47:25, con magnitudo ML 2.9 a 4 km Nord Est da Carfizzi (KR), ad una profondità di 26 km. I terremoti sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione causando paura e caos, in un’area molto vicina al forte sciame sismico di due settimane fa.

