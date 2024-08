Uragani atlantici, attesa una drastica intensificazione della stagione: verso un settembre da incubo

MeteoWeb

Un’impennata di uragani e tempeste tropicali spezzerà il silenzio sull’Oceano Atlantico meno di tre settimane prima del picco della stagione degli uragani. L’aria secca e polverosa ha tenuto a bada la maggior parte dell’attività tropicale sull’Atlantico per gran parte di agosto, con l’uragano Debby e l’uragano Ernesto come uniche due eccezioni. Tuttavia, un importante cambiamento nel pattern meteorologico spalancherà presto le porte per una frenesia di attività tropicale, secondo i meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense.

“Penso che le cose potrebbero diventare molto attive potenzialmente molto rapidamente qui non appena quell’aria secca se ne andrà”, ha affermato Alex DaSilva, esperto capo di uragani di AccuWeather. “Potremmo assistere a una sfilata di tempeste”. Questo drastico aumento dell’attività inizierà alla fine di agosto e persisterà per tutto settembre.

Previsioni uragani a settembre

Secondo i meteorologi di AccuWeather, a settembre sono previsti tra 6 e 10 sistemi tropicali, un ritmo simile a quello della stagione degli uragani da record del 2020, che ha avuto 10 tempeste a settembre. “C’è la possibilità che potremmo vedere molteplici tempeste tropicali e uragani nel bacino atlantico nello stesso giorno“, ha aggiunto DaSilva.

Il picco climatologico della stagione degli uragani atlantici è il 10 settembre, ma un’abbondanza di acqua calda potrebbe alimentare molte tempeste tropicali e uragani in vista dell’autunno. “Siamo fondamentalmente a temperature della superficie del mare da record nella maggior parte del bacino”, ha affermato DaSilva.

Non solo ottobre rimarrà intenso, ma potrebbero esserci da una a tre tempeste in più a novembre.

Aree degli Stati Uniti con il rischio più elevato di landfall

“Sono ancora molto preoccupato per la costa del Texas“, ha affermato DaSilva. Anche la Florida e le Carolina sono a rischio elevato di landfall di uragani o tempeste tropicali. Tuttavia, il pericolo si estenderà ben oltre il punto in cui una tempesta tocca terra.

L’uragano Beryl si è abbattuto sul Texas come uragano di categoria 1, ma è diventato una tempesta prolifica che produce tornado mentre si spostava sugli Stati Uniti orientali e alla fine ha innescato significative inondazioni nel Vermont. Ciò è accaduto diversi giorni dopo e a più di 1600km di distanza dal punto in cui ha toccato terra.

“È stato un anno costoso per i danni e gli impatti degli uragani e non abbiamo ancora raggiunto il picco della stagione”, ha affermato Jon Porter, capo meteorologo di AccuWeather.

AccuWeather prevede un totale di 20-25 tempeste con nome nel bacino atlantico entro la fine del 2024, ben al di sopra della media storica di 14.

