Vaiolo delle scimmie: nave in quarantena in Argentina

In quarantena gli oltre 20 membri dell’equipaggio della nave mercantile Ina Lotte, battente bandiera liberiana, fermata dalle autorità sanitarie argentine nel Rio del Paranà, vicino a Puerto San Lorenzo, nella provincia di Santa Fe, a causa di un sospetto caso di vaiolo delle scimmie.

L’imbarcazione aveva lasciato l’Atlantico del Nord il 12 luglio, dopo aver fatto scalo in un porto russo e uno olandese. Due settimane dopo, era giunta in Brasile, dove è rimasta per oltre una settimana presso il porto di Santos, prima di proseguire il viaggio verso l’Argentina.

Secondo fonti delle emittenti locali, il personale medico, salito a bordo ieri sera, ha sottoposto a test almeno un membro dell’equipaggio che mostrava sintomi compatibili con il virus. Fino a quando non saranno disponibili i risultati degli esami, nessuno potrà lasciare la nave.

