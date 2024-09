Allerta Meteo Emilia Romagna, Centro Operativo Regionale attivo 24 ore su 24

MeteoWeb

Per domani, mercoledì 18 settembre, è stata diramata l’allerta meteo arancione in Romagna e nella provincia di Bologna, in particolare sulle alture, a causa di possibili rischi di frane e dissesti a seguito delle forti piogge. L’Emilia-Romagna ha attivato il Cor-Centro Operativo Regionale che sarà operativo 24 ore su 24, in stretto contatto con sindaci e prefetture.

In base alle previsioni, spiegano dalla Regione, nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale tali da determinare la possibilità di frane e l’innalzamento della portata dei fiumi. Sulla costa il mare, al largo, potrà essere da molto mosso ad agitato e il moto ondoso persistente, unito al livello del mare, potrà generare erosioni ed inondazioni del litorale, oltre a possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce per le difficoltà di deflusso delle piene.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, in raccordo con l’Arpae, seguirà l’evoluzione della situazione e sono già state predisposte tutte le azioni di presidio del territorio e allertate le sale operative dell’Agenzia.

A Faenza posizionate idrovore in punti critici

Dopo l’alluvione di maggio 2023, c’è preoccupazione a Faenza per l’ondata di maltempo in arrivo. Nella cittadina del Ravennate, è pronto ad aprire il Centro operativo comunale e sarà attivata la procedura di emergenza di Hera col posizionamento delle pompe idrovore nelle zone critiche dell’abitato. Già pronti diversi presidi dinamici di alcuni ponti grazie ai volontari della Protezione Civile per rilevare eventuali ostacoli o detriti che impediscano il corso d’acqua.

