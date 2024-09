Allerta Meteo, FOCUS sul violento Ciclone di inizio Ottobre: giovedì e venerdì giornate cruciali

MeteoWeb

Il mese di settembre si conclude con una giornata di transizione sull’Italia, dopo il maltempo e i grandi sbalzi termici delle scorse settimane tra freddo estremo e una vampata di caldo africano che ha riportato l’estate per due giorni alla fine della scorsa settimana, seguita da un nuovo crollo termico nel weekend con record di gelo stravolti in Francia e freddo anomalo anche in Italia. Questa tregua, però, è brevissima e già nei prossimi giorni, ad inizio ottobre, la situazione si accenderà per via di un nuovo violento Ciclone che transiterà sull’Italia.

L’evoluzione meteorologica dei prossimi dieci giorni è magistralmente illustrata dalle mappe sinottiche del modello europeo ECMWF, che chiariscono quale sarà l’andamento del tempo fino al 10 ottobre:

Allerta Meteo: focus sul nuovo ciclone in arrivo sull’Italia a inizio Ottobre

Il nuovo ciclone è sempre una tempesta atlantica, quindi analoga alle precedenti. Martedì 1 Ottobre sarà posizionato sui Paesi Bassi con un minimo barico di circa 1000hPa. Questo valore è molto importante e indica l’intensificazione del maltempo nel cuore del continente europeo, già nella giornata di domani.

La tempesta si avvicinerà all’Italia nelle ore successive, raggiungendo il Nord del nostro Paese dopodomani, Mercoledì 2 Ottobre quando le prime piogge colpiranno le Regioni del Nord in modo particolare nelle ore del mattino.

Il maltempo si intensificherà sul Nord Italia nel pomeriggio-sera di Mercoledì, quando avremo piogge torrenziali al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, e sarà solo l’inizio di una fase di maltempo molto più violento nei giorni successivi. Attenzione perchè in quest’area, all’estremo Nord/Est d’Italia, già nei giorni scorsi abbiamo avuto piogge torrenziali e i terreni sono saturi.

La giornata peggiore per il maltempo che colpirà l’Italia questa settimana sarà Giovedì 3 Ottobre. Il ciclone si posizionerà proprio nel cuore del nostro Paese: il fronte freddo arriverà al Centro/Sud mentre il maltempo continuerà a bersagliare anche il Centro/Nord con piogge intense e persistenti, violenti temporali e temperature in picchiata tanto che sulle Alpi tornerà la neve. Le Regioni più a rischio di fenomeni violenti sono quelle del Centro Italia.

Il forte maltempo continuerà anche Venerdì 4 Ottobre, stavolta in modo particolare al Sud (ma continuerà a piovere anche al Nord, dove farà molto freddo per il periodo).

L’inizio del mese di Ottobre ci porta nel cuore dell’autunno. E non solo perchè domenica 27 ottobre torna l’ora legale, e cioè farà buio a metà pomeriggio, ma anche prima le condizioni meteorologiche proietteranno l’Italia in una stagione nuova, fin qui soltanto assaporata a settembre. Le ore di luce si accorgeranno in natura: l’alba sarà sempre più tardiva, il tramonto più precoce, le temperature in costante calo e il maltempo più diffuso e frequente.

Le carte del modello americano GFS con le previsioni delle piogge nei primi 10 giorni del mese in Europa confermano come sull’Italia pioverà praticamente sempre, seppur a fasi alterne tra le varie aree geografiche del Paese (Nord, Centro e Sud):

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.