Allerta Meteo, gigantesco ciclone in Europa: forte maltempo in tutto il Continente, il bollettino Estofex

Il centro meteorologico europeo Estofex – European Storm Forecast Experiment – ha pubblicato una nuova allerta meteo per il maltempo delle prossime ore, in forte intensificazione in Europa. L’allerta meteo diramata è valida per la giornata odierna e la prossima notte, fino alle 08:00 del mattino di domani, venerdì 27 settembre. Il bollettino prevede numerose aree di livello 2 nell’Europa centrale e meridionale Europa principalmente per pioggia eccessiva. Le aree di livello 1 circondano le aree di livello 2 per pericoli simili con probabilità inferiori.

Poi c’è un livello 1 che si estende dal Regno Unito/Francia fino agli Stati Baltici con rischi variabili. Un rischio aumentato di tornado/raffiche si estende dalla Francia alla Germania/Benelux con un rischio di pioggia eccessiva più dominante che colpisce il Regno Unito meridionale e le aree costiere. Il livello 1 diventa più marginale verso gli Stati baltici con un rischio isolato di raffiche/pioggia intensa e tornado.

Allerta Meteo Estofex: l’analisi sinottica

Un’onda di Rossby profonda e inclinata positiva si estende dal bacino/mare norvegese al Mare del Nord, piegandosi a SW nel bacino dell’Europa occidentale con le anomalie di altezza di medio livello negative più profonde appena a W/NW del Golfo di Biscaglia. Non sono previsti molti cambiamenti di posizionamento e geometria di questa onda poiché si sposta verso E durante la previsione con il suo asse previsto per avvicinarsi al Golfo tedesco nel Golfo di Biscaglia.

Nonostante il suo movimento lento, numerose onde con ampiezza più breve circondano la depressione principale e aggiungono una componente più dinamica a questo schema. Inoltre, i vortici di direzione incorporati all’interno di questa depressione si indeboliscono/si riformano come un vortice in decadimento sull’Irlanda con uno nuovo che si evolve a E/sopra il Mare del Nord. Ciò ha alcuni impatti sull’attività DMC potenziata su scala regionale. L’onda di Rossby viene incorniciata da anomalie di altezza positive sulla Russia e vicino alla Groenlandia, ma anche verso il Nord Africa con cellule subtropicali piuttosto sane presenti.

Questo schema anomalo presenta campi di umidità piuttosto impressionanti, che scorrono dall’E-CNTRL N Atlantic E/NE nel fianco SE della depressione principale. I TPW stratificati per questo pennacchio di aria tropicale gradualmente modificabile mostrano una profonda umidità anomala a tutti i livelli, incluso lo strato 700-500 hPa, dove i PW appena al di sotto dei 20 mm sono paragonabili all’attività ITCZ. Le anomalie TPW miste mostrano valori nell’intervallo 40-55 mm, che è nell’intervallo 150-200% per quanto riguarda la climatologia di fondo. Questo fiume atmosferico è certamente piuttosto impressionante poiché i valori IVT superano i 1000 kg/ms sulla maggior parte di W nell’Europa CNTRL, evidenziati anche dal flusso di vapore acqueo EFI che mostra valori EFI di picco dalla Spagna N all’estrema Russia W (inclusi SOT incorporati fino a +2). Altrettanto impressionante del flusso di vapore è il parametro di precipitazione EFI con una vasta regione che mostra valori fino a 1 e SOT di 1 e oltre su Europa W/CNTRL.

Accanto all’umidità, anche EFI CAPE/shear è migliorato dalla Francia alla Germania e mette in evidenza uno spazio CAPE/shear piuttosto impressionante per questo periodo dell’anno. Nonostante CAPE sia sul lato basso o modesto, una zona iperbaroclinica profonda/intensa con venti intensi di livello medio/alto (+3 sigma a 250 hPa) colpisce la maggior parte della base e della frangia SE dell’onda di Rossby. Ciò contribuisce a un impressionante corridoio con severità aumentata da W a CNTRL Europa.

Numerosi fronti/onde su scala sinottica incorporati all’interno di questo fiume atmosferico fungeranno da focolai per un’attività temporalesca migliorata. L’attenzione principale per l’attività DMC organizzata si evolve tra un’onda, che si sposta dalla Francia centrale alla Germania e un secondo fronte freddo sulla Francia nord-occidentale, che si sposta da E/SE durante la previsione e comprende parti della Francia centrale nella Francia nord-orientale, Benelux e Germania occidentale/settentrionale, ma anche parti del Regno Unito nel Mare del Nord meridionale.

Si prega di tenere presente che ESTOFEX copre solo il rischio di pioggia, che è accompagnato da DMC. Si prega di fare riferimento ai servizi meteorologici nazionali locali per quanto riguarda i QPF più generali.

Allerta Meteo: l’analisi di Estofex con l’allerta meteo zona per zona

Europa Centro-occidentale, Francia, Benelux e Germania

Una sovrapposizione di livelli medi in costante raffreddamento (500 hPa che scendono nell’intervallo di -20 °C sull’estremo N-Francia) in cima a una massa d’aria bassa troposferica umida fuori stagione determina un’ampia fascia di instabilità da bassa a moderata con MUCAPE nell’intervallo 200-500 J/kg. I sondaggi previsti mostrano EL efficaci di 6-7 km AGL, quindi i temporali dovrebbero trarre vantaggio da più o meno tutti gli estremi 30-45 m/s DLS. Il taglio 0-3 km rimane costante nell’intervallo 15-20 m/s con picchi di taglio 0-1 km irregolari di magnitudo simile.

Gli odografi previsti sono molto lunghi ma anche curvi nel regime WAA in corso con LCL nell’intervallo 200-600 m. LLCAPE sarà nell’ordine di 100 a patch di 200 J/kg, quindi la domanda principale rimane se il taglio potrebbe essere troppo per questa quantità di CAPE. Tuttavia, le celle in fusione dovrebbero essere in grado di raggiungere uno stato di corrente ascensionale più ampio/più robusto e l’interazione con la dinamica di perturbazione della pressione lineare dominante/taglio di fondo dovrebbe allontanare le tempeste dall’odografo, causando valori SRH piuttosto impressionanti con molta verticalità ma anche abbastanza vorticità longitudinale negli strati di afflusso.

Un’altra incertezza è come l’attività temporalesca discreta rimane con la guida guidata da EZ che è più aggressiva nel raggruppamento, mentre altre supportano celle più semi-discrete. I vettori Q indicano numerose onde con forzatura compatta/migliorata all’interno di un’ampia fascia di abbassamento e quindi una diffusione ancora sostanziale nell’attività convettiva potenziale lungo questo corridoio è annotata nella guida NWP.

Per ora è stato emesso un ampio livello 1 per evidenziare il rischio generale di raffiche da forti a gravi con celle più robuste. La quantità di taglio di 0-3 km indica anche segmenti di linea di curvatura con un rischio di raffica aumentato.

Un rischio di tornado è certamente presente con qualsiasi temporale di lunga durata e una rapida traslazione delle celle supporterebbe anche un evento significativo/di lunga durata. Non è stato eseguito alcun aggiornamento a un livello 2 poiché non è ancora chiaro se si materializzerà un evento di tornado più raggruppato accanto a un’attività temporalesca discreta, causato da problemi in corso ma importanti delle geometrie di altezza MSLP e geopotenziali. Alcuni modelli supporterebbero un potenziale di epidemia regionale di correnti ascensionali rotanti, ad esempio per l’estremo nord-est della Francia fino al Belgio/Paesi Bassi nella Germania nord-occidentale con la previsione immediata che diventa un problema importante!

Dall’estremo sud-est della Francia alla Svizzera meridionale fino alle lontane Alpi meridionali e all’Italia nord-occidentale

L’interazione del pennacchio di umidità con l’orografia provoca temporali sparsi dal pomeriggio alle ore notturne, parzialmente incorporati nella pioggia più stratiforme. Un getto da 50-60kt a 700 hPa con taglio da 0-3 km nell’intervallo 20-25 m/s punta verso l’orografia, favorendo un afflusso molto efficace della massa d’aria umida fuori stagione. In combinazione con strati di nubi calde nell’intervallo 3-4 km, un efficiente processo di coalescenza di collisione favorisce quantità di pioggia impressionanti in 12 ore nelle aree di livello 2, dove sono previsti 50-150 l/mq con picchi locali più alti. La grazia salvifica è la natura progressiva della depressione e del fiume atmosferico, che dovrebbe tenere più o meno sotto controllo le quantità di picco. Tuttavia, queste quantità supportano ancora inondazioni improvvise nelle aree evidenziate con alcuni eventi significativi possibili lungo la complessa orografia.

Dal Regno Unito meridionale (Inghilterra) fino alla baia tedesca e nelle aree costiere dei Paesi Bassi e della Germania nord-occidentale

I vortici superiori riformatori già menzionati sull’Europa nord-occidentale determinano un canale di bassa pressione ampio/allineato a zone. La massa d’aria disponibile lungo questo ampio regime di flusso confluente presenta MUCAPE nell’intervallo 200-500 J/kg ma anche profili profondi/umidi. Ancora una volta la geometria finale dei campi di pressione/altezza determina l’entità/risultato di questo evento. Inoltre, il passaggio di vortici deboli aumenta la convergenza LL sulla scala regionale/temporale.

Ci si aspetta una fascia gradualmente verso sud, allineata a livello zonale, di precipitazioni aumentate con convezione incorporata, che induce quantità di pioggia di 24 ore nell’intervallo 40-80 l/mq – sono possibili alcuni picchi più alti. Sono possibili inondazioni improvvise e se questa fascia si forma accanto a grandi aree urbane, non si possono escludere alcuni eventi significativi di inondazioni improvvise.

Inoltre, un LLCAPE aumentato accanto al regime di flusso convergente e bassi LCL potrebbero supportare alcuni eventi di tornado.

Un altro picco QPF si verifica nell’area di Newcastle, ma questo è probabilmente più un evento cold jet/TROWAL, che interagisce con l’orografia, quindi la convezione verticale limitata preclude per ora la nostra emissione di livello.

Un assetto piuttosto potente potrebbe evolversi sopra/E dello Stretto di Dover fino all’IJsselmeer/Markermeer nella lontana Germania nord-occidentale durante le ore notturne. Un vortice strutturante in cima alla baia della Germania meridionale consiste più di un canale allungato con numerosi vortici incorporati. L’afflusso di aria calda/umida aiuta nelle firme del nucleo caldo poco profondo e la guida NWP continua a supportare vari scenari con spin-up di uno di quei vortici. IFS-ENS indica un’area allungata con membri raggruppati a 990 hPa. Qualsiasi vortice più dominante potrebbe comportare un rischio di vento sostanziale su scala regionale a causa della struttura del nucleo termico.

È prevista un’attività DMC piuttosto vivace all’interno di una massa d’aria leggermente instabile con la convezione che pone una grave minaccia di raffiche accanto a un rischio di tornado isolato, specialmente lungo la zona di convergenza costiera forzata dall’attrito. A seconda di dove si evolve una convergenza, ripetuti temporali potrebbero portare forti piogge lungo le coste: alcuni modelli mantengono questa attività più al largo, altri la spingono verso la costa, quindi non è possibile alcun aggiornamento con le incertezze in corso.

Stati Baltici

Per questa zona è stato aggiunto un ampio livello 1. Risiede nel regime WAA forte/profondo con l’advezione di una massa d’aria umida/instabile ben a N. Sono previsti alcuni temporali incorporati che potrebbero organizzarsi in un ambiente di taglio favorevole con 15-20 m/s DLS. Gli odografi delle previsioni presentano odografi curvi piuttosto impressionanti, ma le nubi più basse a 500 m AGL rimangono piuttosto stabili, quindi la maggior parte dell’attività potrebbe essere più elevata. Non sono necessarie molte modifiche BL per alcuni temporali meglio organizzati, quindi un livello 1 è stato esteso fino alla Russia.

