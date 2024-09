Allerta Meteo, il fronte di fine estate si abbatte sull’Italia: domani cambia tutto anche al Sud

MeteoWeb

Ci siamo. La grande tempesta della svolta stagionale è iniziata. Mentre il Sud vive le ultime ore di caldo, al Centro/Nord è già in atto forte maltempo. Le temperature sono in picchiata, il clima è tipicamente autunnale nonostante siamo ancora all’8 settembre. E nelle prossime ore questo fronte freddo si estenderà anche a Sardegna e Centro Italia, oltre che al Nord/Est.

L’ultimo aggiornamento del satellite meteo animato mostra il profondo ciclone sul Canale della Manica e la risalita del fronte temporalesco carico di piogge e umidità dal Maghreb verso il Nord Italia:

Una situazione di maltempo estremo che è soltanto agli inizi: degenererà nel pomeriggio-sera, quando violentissimi temporali colpiranno Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia e tutto il Nord/Est, con piogge torrenziali e possibili locali alluvioni. Anche le temperature crolleranno con nevicate sull’arco alpino. Al Sud, invece, saranno le ultime ore di estate.

Allerta Meteo per domani, lunedì 9 settembre

Domani, lunedì 9 settembre, l’estate si concluderà anche al Sud. Il fronte temporalesco, infatti, raggiungerà il meridione nella notte e nelle prime ore del mattino. Già all’alba avremo temperature in picchiata, forti venti e violenti temporali su Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Il maltempo persisterà anche al Centro e al Nord/Est. Attenzione alla neve: in Lombardia e Trentino Alto Adige sarà abbondante e scenderà localmente persino sotto i 2.000 metri di altitudine, per la prima volta in stagione in modo eccezionalmente precoce.

Quella di lunedì sarà una vera e propria giornata di svolta stagionale in Italia. Una sorta di “equinozio meteorologico“: non si tornerà più indietro, inizierà l’autunno, nella sua forma più cruda, e l’estate andrà in archivio. Nel pomeriggio-sera il maltempo si concentrerà al Centro/Sud, con forti piogge e temporali soprattutto in Abruzzo, Calabria e Sicilia:

Il tempo rimarrà molto brutto per tutta la settimana. Martedì 10 settembre avremo forti piogge e temporali in tutta la fascia del medio e basso Adriatico e nel basso Tirreno, in Calabria e Sicilia. Mercoledì il maltempo persisterà in queste aree e tornerà forte anche al Nord.

Confermata anche oggi la clamorosa ondata di freddo e neve tra venerdì 13 e sabato 14 settembre, con forte maltempo e temperature in ulteriore picchiata su valori eccezionalmente bassi per il periodo. La neve, stavolta, arriverà anche in collina al Nord.

