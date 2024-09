Allerta Meteo, il maltempo continua: perturbazioni no-stop sull’Italia

MeteoWeb

L’Italia è letteralmente flagellata dal maltempo che in quest’inizio di autunno sta davvero picchiando duro sul nostro Paese: dopo l’alluvione della scorsa settimana in Romagna e nelle Marche, infatti, ieri altre piogge torrenziali hanno colpito la Toscana (dove purtroppo ci sono due dispersi) ma anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Altri fenomeni estremi nella notte in Campania e oggi in Puglia, mentre resta critica la situazione a Bergamo, in Lombardia. In generale, un po’ tutto il Paese è in balia dei fenomeni meteo estremi che sono dopotutto tipici di questo periodo dell’anno.

Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore: non c’è neanche l’ombra di un anticiclone sull’Italia né a breve, né a medio né a lungo termine. Anzi. Già domani, mercoledì 25 settembre, avremo forti piogge e temporali che si concentreranno nelle Regioni del Centro Italia, con fenomeni localmente intensi già dal mattino su Toscana e alto Lazio:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si estenderà a Romagna, Umbria e al Lazio centro/meridionale, con qualche forte temporale anche in Sardegna, alta Campania, e in Friuli Venezia Giulia, seppur più isolati:

Una nuova vastissima perturbazione atlantica si avvicinerà dall’oceano all’Europa nei giorni centrali della settimana. Dopodomani, giovedì 26 settembre, questo nuovo Ciclone sarà centrato proprio sull’Inghilterra e da lì condizionerà il meteo su tutto il continente, in quanto sarà una tempesta davvero molto molto vasta, che non lascerà spazio ad altre figure bariche su tutto lo scacchiere meteorologico continentale:

Saranno giorni di forte maltempo sul Regno Unito, in Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania e anche sull’Italia, in modo particolare nei settori settentrionali e centrali tirrenici che saranno esposti al flusso caldo-umido prefrontale proveniente dal Mediterraneo:

Nel pomeriggio di giovedì 26 settembre il maltempo inizierà ad intensificarsi notevolmente a ridosso delle Alpi occidentali, da dove i fenomeni meteo estremi si estenderanno anche al Nord Italia nella giornata successiva, quella di venerdì.

In un contesto tipicamente autunnale, l’Italia si troverà per un paio di giorni divisa tra un Nord fresco, umido e piovoso, e un Sud particolarmente caldo a causa delle correnti di scirocco. Una situazione che cambierà nel weekend quando, già nel corso della giornata di sabato 28 e poi in modo più definito anche all’estremo sud domenica 29, questa stessa perturbazione si estenderà proprio al nostro Paese provocando un brusco calo delle temperature e, ancora, fenomeni di maltempo estremo diffusi e persistenti.

