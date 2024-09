Allerta Meteo Lombardia: forti raffiche di vento, codice arancione

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 13 settembre 2024, una nuova allerta meteo codice arancione per rischio vento forte. Nel corso del pomeriggio di oggi “è previsto un deciso rinforzo della ventilazione da Nord, con venti da moderati a forti diffusi su tutta la fascia alpina e prealpina, in particolare sui settori occidentali dove l’intensità areale del vento sarà attorno a 30-50 km/h. Le velocità più elevate saranno più probabili a partire da quote superiori ai 500-700 metri, con raffiche di vento attorno a 70-80 km/h. Localmente le raffiche potranno raggiungere valori fino a 130 km/h nella fascia di quota compresa tra 1000 e 1500 metri. Sul Nodo Idraulico di Milano il rinforzo della ventilazione è atteso in particolare sulla fascia pedemontana. Non si escludono possibili raffiche tra 50-70 km/h anche sulla Lomellina e Valcamonica,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani, 14 settembre, “persistono ancora condizioni di vento da moderato a forte diffusamente su tutta la fascia alpina, prealpina e la fascia pedemontana e di pianura occidentale, in particolare la parte di alta pianura. A partire dal tardo pomeriggio è attesa una graduale attenuazione dell’intensità del vento, che rimarrà diffusamente moderato o localmente forte fino a sera sui settori alpini e prealpini, in indebolimento più marcato sulla fascia di pianura a partire da metà pomeriggio“.

Allerta anche a Milano

Allerta gialla anche a Milano per vento forte. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per rischio vento forte fino alla mezzanotte di domani, sabato 14 settembre. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

