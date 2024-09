Allerta Meteo, scenario di maltempo persistente: lunedì nuovo violento ciclone

MeteoWeb

La perturbazione africana che avrebbe dovuto duramente colpire la Sicilia e Malta nelle scorse ore, è stata un flop. Come da tradizione, le perturbazioni provenienti dal nord Africa sono ancora di difficile lettura da parte dei modelli meteorologici e spesso le previsioni meteo fanno cilecca. Può succedere, ed è successo anche nelle scorse ore. Ma lo scenario meteorologico dell’Italia rimane di forte maltempo, anche nei prossimi giorni.

Dopo gli effetti del ciclone Boris con la disastrosa alluvione in Romagna e nelle Marche (ma per fortuna stavolta non ci sono stati morti, nonostante le piogge eccezionali), l’Italia rimane per un paio di giorni in concomitanza del weekend in una sorta di limbo barico: sarà una “terra di nessuno”, per quanto attiene le figure bariche. Non ci saranno né cicloni né anticicloni, quindi un contesto di spiccata variabilità con nubi alternate a schiarite e qualche rovescio localmente intenso, molto difficile da prevedere nella sua esatta localizzazione e tempistica.

La prossima perturbazione organizzata arriverà lunedì 23 settembre, dal Mediterraneo occidentale: forti piogge e temporali risaliranno sull’Italia da sud/ovest verso nord/est colpendo la Sicilia occidentale, il mar Tirreno, la Campania, il Lazio, la Sardegna e tutto il Nord, dove si verificheranno i fenomeni più estremi dapprima (in mattinata) al Nord/Ovest, e successivamente nel pomeriggio-sera al Nord/Est.

Situazione molto complessa per i giorni successivi, con un richiamo caldo prefrontale tra 25 e 27 settembre a cui potrebbe seguire negli ultimi giorni del mese una nuova ondata di freddo anomalo e forte maltempo. Ma ci stiamo spingendo troppo oltre la linea di demarcazione tra le previsioni meteo e le tendenze a lungo termine con una scarsa affidabilità di realizzazione, soprattutto in queste delicate fasi di transizione stagionale in cui la situazione è in continua evoluzione anche nello scenario a 5-6 giorni. Per questo motivo, su MeteoWeb troverete aggiornamenti molto più frequenti sull’evoluzione di fine mese e inizio ottobre.

