Allerta Meteo, oggi “attenzione in 2 regioni”: possibili temporali e trombe marine

Allerta meteo per rovesci o temporali sul basso Tirreno e sulle regioni Adriatiche, con particolare riferimento a 2 regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Una goccia fredda ubicata a ridosso dell’Italia centro-settentrionale tenderà a traslare verso levante a partire dalle prime ore della nottata; a tale evoluzione sinottica sarà associata una marcata avvezione d’aria fredda in prevalenza dai quadranti nord-orientali, la quale concorrerà a stabilizzare gradualmente la colonna atmosferica su gran parte del dominio previsionale. Tuttavia, sono attesi residui fenomeni precipitativi, anche a carattere di rovescio o temporale sul basso Tirreno e sulle Adriatiche. Non si esclude, inoltre, la genesi di trombe marine,” si legge nel bollettino PRETEMP.

Allerta Meteo, attenzione in Puglia

“L’instabilità, in tal frangente, verrà forzata soprattutto da locali convergenze del vento al suolo, in un contesto termodinamico che però non risulterà essere così favorevole alla genesi di fenomeni intensi,” spiega PRETEMP. “Infatti, in concomitanza con la graduale evoluzione della goccia fredda verso l’Europa orientale, si osserverà un progressivo decremento dei valori di energia potenziale disponibile alla convezione (CAPE intorno ai 600-800 J/Kg con picchi fino a 900 J/Kg)) e di shear del vento ( DLS <15 m/s tra 0-6 km). Tuttavia, la situazione negli strati più prossimi alla superficie sarà caratterizzata da condizioni favorevoli alla genesi di trombe marine (CAPE 0-3 km > 200 J/Kg), specie al largo della Puglia. Un livello 0 sarà valido, dunque, per la possibile formazione di trombe marine e landspouts, e per locali rovesci sulle zone costiere della Puglia“.

Instabilità sul Basso Tirreno, attenzione oggi in Calabria

In tal contesto, prosegue PRETEMP, “nonostante l’avvezione d’aria più fredda, sarà ancora possibile la genesi di instabilità atmosferica, specie a ridosso della Calabria tirrenica. Il CAPE faticherà a superare i 400 J/Kg, ma i valori di DLS 0-6 km anche superiori ai 25 m/s, in un ambiente caratterizzato da inibizione alla convezione nulla, potranno comunque incentivare lo sviluppo di fenomenologia, la quale potrà oltremodo essere forzata dall’accelerazione del jet stream e all’avvezione di vorticità positiva in quota sul dominio previsionale. Non sono tuttavia previsti fenomeni di rilievo“.

In considerazione dell’allerta meteo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

