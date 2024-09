Allerta meteo, ottobre divide l’Italia: temporali e grandinate al Nord, Caldo Record al Sud

MeteoWeb

All’inizio della prossima settimana, gran parte del territorio italiano sarà interessato da condizioni di stabilità atmosferica, caratterizzate da cielo limpido e temperature gradevoli, secondo le più recenti previsioni elaborate dal Centro Meteorologico Europeo. Tuttavia, la calma sarà di breve durata: una significativa perturbazione, alimentata da correnti provenienti dall’Atlantico, si avvicinerà velocemente al continente europeo, puntando verso il Mediterraneo attraverso il corridoio della valle del Rodano.

Quando queste correnti fredde si scontreranno con le temperature più miti dei mari italiani, è probabile che si formi un vortice di bassa pressione. Questo fenomeno atmosferico potrebbe causare forti piogge e temporali che colpiranno principalmente le regioni del Centro-Nord a partire dalla giornata di giovedì 3 ottobre. L’incontro tra l’aria fredda in quota e le temperature più calde al suolo potrebbe generare eventi meteorologici intensi e localizzati, come violenti nubifragi e grandinate, innescati dai forti contrasti termici.

Le regioni più esposte a queste condizioni meteorologiche avverse saranno la Liguria, la Toscana e il Lazio, dove si prevede che le precipitazioni potranno superare i 100 millimetri in poche ore, un valore che normalmente corrisponde alle piogge di un intero mese. Questo rapido accumulo d’acqua potrebbe provocare alluvioni e smottamenti in zone particolarmente sensibili. Successivamente, le precipitazioni si estenderanno anche al resto del Centro-Nord.

In netto contrasto, il Sud Italia vivrà una situazione meteorologica completamente diversa. A causa della rotazione antioraria delle correnti attorno al centro della depressione, le regioni meridionali e le isole maggiori saranno interessate da una massa d’aria molto calda proveniente dal Sahara, portata da un’area di alta pressione di origine africana. Questa ondata di calore comporterà temperature superiori alla norma stagionale, con punte che potrebbero toccare i 30°C in Sicilia, Calabria e Puglia.

Questo scenario meteorologico disegnato per la settimana prossima mostra chiaramente un forte contrasto tra Nord e Sud: mentre il Centro-Nord dovrà affrontare instabilità atmosferiche, il Sud godrà di un clima caldo e stabile, generando un quadro meteorologico eterogeneo e complesso su scala nazionale.

