Allerta Meteo Spagna: dramma Van Aert alla Vuelta nelle Asturie, maltempo estremo verso Barcellona

Il maltempo sta flagellando la Spagna settentrionale e orientale in queste ore. Forti piogge e temporali imperversano nel Paese iberico, compromettendo anche la Vuelta di Spagna dove il campione belga Wout Van Aert sta vivendo una giornata drammatica. Van Aert era in fuga per la vittoria della 16ª tappa, da Luanco a Lagos de Covadonga, nelle Asturie quando nella discesa della collada Llomena è scivolato sull’asfalto bagnato per la pioggia e ha riportato una serie di ferite a gambe e braccia.

Costretto al ritiro dolorante, Van Aert perde a pochi giorni dall’arrivo di Madrid anche le vittorie delle classifiche generali delle maglie verdi e pois, valide per le classifiche a punti e degli scalatori, in cui era saldamente in testa. Un vero e proprio dramma sportivo, provocato dal maltempo. Maltempo che si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, a partire dalla serata odierna:

Allerta Meteo Spagna, allarme alluvioni e tornado per mercoledì 4 settembre

Quella di mercoledì 4 settembre sarà la giornata peggiore per il maltempo che flagellerà la Spagna nord/orientale. I temporali diventeranno furiosi su Catalogna, Aragona e Valencia già nelle prime ore del mattino, come illustra magistralmente la mappa del modello Bolam del CNR-ISAC che evidenzia fenomeni da fondoscala con picchi di 200mm di pioggia in 12 ore:

Nel pomeriggio-sera questi fenomeni così estremi si intensificheranno ulteriormente, risalendo fin su Barcellona e coinvolgendo anche le isole Baleari. Il maltempo si estenderà anche nella Francia meridionale, avvicinandosi minacciosamente al Nord Italia dove poi imperverserà nel giorno successivo, giovedì 5 settembre.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

