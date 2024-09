Allerta Meteo Toscana: peggioramento nel pomeriggio, “massima attenzione”

MeteoWeb

In Toscana Allerta Meteo arancione “in corso fino alle ore 6 di domani lunedì 9 settembre per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana. Allerta gialla per rischio idraulico sulle zone Etruria Costa centrale da questa sera alle 20 fino alle 7 di domani mattina“: è quanto sottolinea in un aggiornamento il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Prestiamo la massima attenzione, il nostro sistema di Protezione Civile è in allerta e pronto ad intervenire in caso di necessità. Dal pomeriggio è previsto l’ingresso del fronte principale della perturbazione a partire dalla costa centro settentrionale in estensione alle altre zone interne nelle ore successive, con raffiche di vento anche molto forti e possibili grandinate. Intensità oraria delle precipitazioni elevata con cumulati orari fino a 60/70 mm/h“.

Allerta Meteo Toscana, il bollettino

La sala operativa della Protezione civile toscana ha aggiornato le previsioni del sabato e anche Romagna Toscana, Val di Chiana, Valtiberina e Arno Casentino, ovvero le zone più orientali della regione in primo momento escluse, saranno coinvolte dalle 20 della domenica. L’intera Toscana è dunque in allerta arancione, fino a lunedì mattina, 9 settembre. Allerta gialla per rischio idraulico per i corsi d’acqua Cecina e Cornia in provincia di Livorno e Grosseto.

Temporali forti con colpi di vento e grandine si sono abbattuti stamani sulla Versilia, con qualche allagamento. La fase più intensa è attesa comunque nel pomeriggio e in serata, con l’ingresso del fronte principale. Precipitazioni a prevalente carattere temporalesco si estenderanno dalla costa centro-settentrionale al resto della Toscana, con attenuazione dei fenomeni nelle notte e residui rovesci o temporali lunedì mattina, più probabili sulle zone orientali. Ai temporali si potrebbero accompagnare forti raffiche di vento e grandinate. Mari mossi previsti nella serata di domenica, in particolare a Nord dell’isola d’Elba, e molto mossi lunedì, specialmente a Nord dell’isola di Capraia.

