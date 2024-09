Alluvione Emilia Romagna, Arpae: “più pioggia di maggio 2023, oltre 300mm nella valle del Lamone”

MeteoWeb

L’Emilia Romagna è di nuovo alle prese con un’alluvione, scatenata dal maltempo provocato dal ciclone Boris, lo stesso che ha devastato l’Europa centrale e orientale. “L’ex ciclone Boris ha acquisito di nuovo forza e umidità sul Mediterraneo surriscaldato e sta scaricando sulla Romagna una quantità d’acqua superiore a quella record del maggio 2023. Quello che ritenevamo impossibile diventa non solo possibile, ma relativamente frequente, a fronte di un tipo di circolazione tutto sommato non così anomala“. Lo evidenzia il climatologo di Arpae, Federico Grazzini, in un post su Facebook in cui mostra anche le mappe che danno conto di quanto sta accadendo nella regione.

“Come addetti ai lavori siamo increduli e storditi da eventi che sono sempre più fuoriscala“, ha aggiunto. La precipitazione accumulata nelle ultime 48 ore ha visto anche punte superiori ai 300 millimetri nella valle del Lamone. “L’idrometro di Modigliana è già stato spazzato via“, segnala ancora Grazzini, ricordando che la pioggia durerà fino a domani pomeriggio, e raccomandando di seguire gli aggiornamenti sulle allerte.

Priolo: “evento complesso e significativo”

Le situazioni più critiche in questo momento per la pioggia in Emilia Romagna riguardano i bacini di Senio, Lamone, Montone e Idice, nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna. Lo ha spiegato il Presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo, a Rainews24. “Avremo precipitazioni abbondanti fino a mezzanotte, tutta la macchina del soccorso è attiva, siamo in collegamento con il coordinamento di Protezione Civile nazionale, stiamo mobilitando tutti gli strumenti per contenere un evento importante e significativo”. Una situazione complessa c’è a Modigliana, poi anche a Castrocaro, ma anche in zone del Bolognese come Pianoro. “Bisogna prestare attenzione ai comportamenti, non sostare in prossimità dei corsi d’acqua, non andare in giro in macchina“, ha detto Priolo.

Prefetto di Ravenna: “sarà una notte lunga”

“La situazione è critica e complessa sarà una notte molto lunga. Domani saranno chiuse scuole, centri sportivi, biblioteche e università, si muoverà solo chi ha necessità”. Lo ha detto il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa intervenuto a Rai News 24. “Abbiamo chiesto ai sindaci di evacuare dove era necessario, abbiamo avviato la macchina dei soccorsi, stanno arrivando rinforzi da altre regioni. Speriamo che i fiumi non esondino e che gli argini tengano”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.