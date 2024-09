Alluvione Emilia Romagna: esondano Zena e Idice, evacuazioni a Bologna e Faenza | LIVE

MeteoWeb

Il maltempo prosegue senza sosta sull’Emilia Romagna, con piogge incessanti che da ieri hanno portato alcune località appenniniche a superare i 300mm di pioggia, dando origine ad una nuova alluvione. Iniziano ad esondare i corsi d’acqua, mentre si moltiplicano le frane sull’Appennino. Ci sono anche zone senza luce e linee telefoniche tra Appennino forlivese e ravennate, come segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”. La macchina dei soccorsi è già in moto e sono già stati condotti numerosi salvataggi.

Si registra un grave innalzamento dei livelli dei fiumi Montone, Marzeno, Senio, Savena e Idice. Il fiume Montone a Castrocaro (FC) è oltre la soglia rossa. Avvisi diramati dalla Protezione Civile lungo le zone di Cesena che costeggiano il fiume Savio: “è prevista una piena del Savio nelle ore notturne. Per precauzione si invita la popolazione a non recarsi per alcun motivo nei piani seminterrati e ad allontanare i veicoli dal fiume”.

Segnalate frane ed esondazioni dello Zena e dell’Idice a monte del territorio comunale di Ozzano Emilia, nel Bolognese, con conseguenti interruzioni delle strade. Il sindaco Luca Lelli avvisa che “la notte si annuncia complicata. Anche se ora piove moderatamente dovrebbe aumentare nel corso della notte e della mattina di domani con momenti particolarmente intensi”. Il tutto andando a sommarsi a piogge che oggi sono state particolarmente forti nella parte più alta dell’Appennino: “i fiumi ‘lunghi’ stanno quindi scaricando adesso e il momento peggiore sarà proprio nella notte”, avverte ancora Lelli, rinnovando l’invito a evitare spostamenti “in particolare verso le zone già colpite” e a stare a “distanza di sicurezza dai corsi d’acqua”.

Il torrente Zena è esondato in più punti nel centro di Botteghino di Zocca – Pianoro: l’acqua ha attraversato la strada, SP36 Via Zena, ed è entrato nei cortili delle case popolari e nella Trattoria, secondo quanto riporta “Emilia Romagna Meteo”.

Evacuazioni a Faenza e Bologna

Anche a Faenza, come a Castel Bolognese, “nelle ultime ore la situazione ha subito un rapido peggioramento Durante la notte è atteso il passaggio delle piene del torrente Marzeno e dei fiumi Lamone e Senio”. Così il sindaco di Faenza, Massimo Isola, in una comunicazione ai cittadini, sui canali social del Comune. “A titolo precauzionale e a tutela della incolumità della cittadinanza, dispongo da subito che tutta la popolazione alluvionata a maggio 2023 si rechi ai piani più alti del proprio edificio. Quando questo non è possibile, evacuate ora recandovi presso amici o parenti o presso il Pala Bubani di Faenza“, raccomanda il primo cittadino. La situazione “è complessa” con un torrente e due fiumi “che stanno arrivando con le piene dato che i livelli idrometrici sono alti. Aspettiamo la piena, anzi le piene“, ha detto il sindaco Massimo Isola in due interviste, a Rai news e poi a Chi l’ha visto. A chi gli chiede se non si poteva fare di più dopo quanto accaduto proprio a Faenza e in Romagna poco più di un anno fa, risponde: “abbiamo fatto tanto, come un muro di 300 metri, abbiamo rifatto gli argini, investito milioni di euro sulle strutture arginali”. Ci sono poi i progetti “che abbiamo candidato ai fondi commissariali che però non sono ancora stati finanziati. Alcune azioni si potevano fare prima, se avessimo avuto un timing più serrato – ammette, aggiungendo che – però molto abbiamo fatto”.

“Il Senio ha raggiunto a Tebano la quota di 6,80 alle 21.30 ed è quindi prossimo all’esondazione. Tutti salgano ai piani alti”, ha comunicato via social il sindaco di Castel Bolognese.

Dopo l’ultimo aggiornamento ricevuto dalla Protezione Civile regionale, a causa dell’allerta meteo e del protrarsi delle piogge persistenti, si sta verificando in particolare un innalzamento del livello del torrente Savena tale da far prefigurare nella notte una sua possibile importante criticità. Il Comune di Bologna ha quindi emanato un’ordinanza di evacuazione degli edifici in zona San Ruffillo-Lungosavena. In particolare per chi abita in via Bosi (tutti i civici), via Pietro d’Anzola (tutti i civici), via Toscana (civici 157, 159, 161, 209, 211, 213 e dal civico 175 al civico 181), via del Paleotto (ai civici dispari dal’1 al 9/4). In queste strade è quindi necessario evacuare le abitazioni. Polizia locale e Forze dell’ordine stanno informando i residenti. Quelli che non avessero alternative per pernottare in luogo sicuro, possono telefonare alla centrale operativa della Polizia Locale (051/266626) per essere indirizzati alle strutture di accoglienza individuate dal Comune. In caso di persone non autosufficienti o impossibilitate ad evacuare autonomamente i locali, occorre segnalarlo alla Polizia Locale, che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, sta seguendo l’emergenza da Palazzo D’Accursio in coordinamento con il Coc e il Gabinetto del sindaco. Sono in corso sopralluoghi per valutare eventuali altre criticità.

Disposta, inoltre, la chiusura delle seguenti scuole, oltre alle scuole medie e superiori di tutta la città già comunicate oggi: Casaglia, Villa Teresa (Rizzoli), Beltrame (Rizzoli), Bacchi Gabelli (Bellombra), Ferrari e Pavese (IC 13 Savena), Cremonini Ongaro (IC 19 Bellombra), Avogli (IC 8 dentro alle Carracci), Longhena (IC 19). Domattina prima dell’apertura delle scuole, conclude la nota, i tecnici del Comune effettueranno sopralluoghi per verificare eventuali altre criticità puntuali.

Salvataggi col gommone nel Forlivese, soccorso aereo nel Ravennate

Dal tardo pomeriggio sono in corso diversi interventi per soccorsi a persone in difficoltà tra i comuni di Rocca San Casciano, Modigliana e Tredozio, nel Forlivese. A Valmaggiore sono state salvate due persone bloccate da una frana, in piazzale Foro Boario a Rocca San Casciano, due anziani sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco con gommoni a seguito dell’allargamento della loro abitazione. In corso altri interventi per persone isolate.

“Abbiamo richiesto il soccorso aereo per alcune persone in difficoltà. Sarà una notte lunga e difficile, saremo qui a sostenere i nostri sindaci”. Così il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, a Rainews24. “Domani si muove solo chi ha necessità”, ha ribadito. I comuni più in difficoltà in questo momento sono quelli della fascia della Romagna faentina, Casola Valsenio, Faenza, Riolo, Brisighella. “Vedremo i corsi d’acqua nel corso della notte che livello raggiungono”. “Dobbiamo superare questa notte e la mattinata di domani poi le precipitazioni si dovrebbero attenuare. Le persone seguano le indicazioni dei sindaci, non stiano vicine agli argini, salgano ai piani alti”, ha aggiunto il prefetto.

Livelli dei fiumi alti nel Ravennate: “preoccupazione seria”

“Piogge violentissime in tutta la collina faentina” stanno determinando “danni molto ingenti, frane, piene molto elevate dei fiumi che hanno già livelli idrometrici altissimi sull’asse della via Emilia“. Il sindaco e Presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale, dai social aggiorna sulla situazione meteo e fa appello alla popolazione perché sia “pronta a prendere tutte le misure necessarie”. Quanto ai fiumi “in molti è stata superata l’allerta rossa, quindi è stato superato il livello idrometrico rosso“.

In questo momento, “i livelli idrometrici nel territorio del comune di Ravenna sono ancora molto bassi, non c’è un rischio dei fiumi in questo momento nel comune di Ravenna – precisa – ma abbiamo imparato purtroppo molto bene che le situazioni critiche che si possono verificare sull’asse della via Emilia poi possono generare problemi molto seri anche nelle zone di pianura“. Quindi “è fondamentale che tutto il territorio del comune di Ravenna, soprattutto le zone centro nord della città, che in questo momento sono quelle più a rischio, perché sono quelle interessate dagli effetti del bacino del Lamone, prestino la massima attenzione, stiano in allerta rispetto alle ordinanze e alle informazioni che arrivano dai nostri canali”.

Dal Comitato operativo comunale in residenza municipale, de Pascale assicura che si continua a monitorare la situazione, che c’è “il massimo dell’attenzione e della preoccupazione“, e che siamo tutti collegati con gli altri sindaci al Coc”. La preoccupazione, conclude, “è vera, reale e seria, entriamo in una fase di emergenza sicuramente più forte dove tutti dobbiamo prestare la massima attenzione ed essere pronti a prendere le misure necessarie”.

