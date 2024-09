Maltempo Emilia Romagna, alluvione a Modigliana: “il fiume è esploso” | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo continua incessante sull’Emilia Romagna e a Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, è in atto un’alluvione. “Il fiume è esploso”, ha detto all’ANSA il sindaco di Jader Dardi. “La situazione è più grave rispetto al 2023. Abbiamo evacuato alcune persone, stiamo verificando ora. Siamo in contatto con la prefettura”. Alcune aree del paese sono state inondate. Gli uomini della Protezione Civile e il personale del Comune citofonano ai cittadini per invitarli a stare ai piani alti degli edifici e di non prendere iniziative in caso di allagamenti.

“Le piogge abbondanti e persistenti hanno determinato una situazione critica con piogge di forte intensità. Per la giornata di domani è stata disposta la chiusura di tutte le scuole. Si raccomanda prudenza, massima attenzione, evitare gli spostamenti e rispettare i divieti di transito nelle strade interrotte. Non avvicinarsi ai corsi d’acqua e non attraversare i guadi“, ha scritto il sindaco di Modigliana su Facebook.

Il piccolo comune era già stato devastato da un’infinità di frane nel maggio 2023, in occasione della terribile alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

Le previsioni meteo non sono confortanti: altre piogge sono in risalita verso la Romagna.

