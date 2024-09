Alluvione Emilia Romagna, Musumeci: “disponibili a considerare lo stato d’emergenza”

MeteoWeb

Il Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Chigi sull’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. “Stamattina ho chiamato il Presidente della Regione facente funzioni in Emilia Romagna, l’assessore Priolo, a cui ho espresso vicinanza personale e del governo e ho ribadito la disponibilità a prendere in considerazione l’esame di dichiarazione di stato d’emergenza qualora la Regione pensasse di formalizzarla”, ha detto Musumeci.

“Quello che accade è frutto di quello che abbiamo e non abbiamo fatto in tempo di pace. Gli eventi alluvionali portano una realtà territoriale come progettata e infrastrutturata non nei mesi o negli anni, ma nei decenni. Le infrastrutture idriche hanno bisogno di medi e lunghi tempi”, ha aggiunto. “Il compito della prevenzione strutturale e infrastrutturale è di competenza delle Regioni, e in più, da un decennio a questa parte, tutti i Presidenti di Regione sono stati nominati Commissari dello Stato per la lotta contro il dissesto idrogeologico e per occuparsi anche di contrasto all’erosione costiera, per le regioni bagnate dal mare. Le regioni assumono una funzione importante da protagonisti in materia di prevenzione e gestione del rischio“, ha detto ancora Musumeci.

