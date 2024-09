Atrato, il fiume tradito: simbolo di speranza ora soffocato da miniere illegali e violenza

MeteoWeb

Otto anni fa, il fiume Atrato, situato nella regione colombiana del Choco, era stato proclamato un simbolo mondiale per la tutela dei diritti della natura. Una sentenza storica della Corte Costituzionale colombiana aveva conferito al fiume personalità giuridica, garantendogli diritti alla protezione e alla conservazione. Tuttavia, nonostante il riconoscimento legale, l’Atrato continua a essere vittima di attività minerarie illegali e della presenza di gruppi armati.

Il fiume, lungo 750 chilometri e situato nel cuore della giungla, è la principale via di comunicazione e fonte di sostentamento per la popolazione locale, che è in gran parte afrocolombiana (87%) e tra le più povere del Paese. Un tempo rifugio paradisiaco dal caldo della giungla, oggi l’Atrato è gravemente inquinato dal mercurio, sostanza utilizzata dai cercatori d’oro per separare il metallo prezioso dai sedimenti fluviali.

La delusione dopo la storica sentenza

La sentenza del 2016, che definiva il fiume e il suo bacino come “entità viva” e “soggetto di diritti“, avrebbe dovuto rappresentare un passo epocale per la tutela ambientale. Tuttavia, Jorge Palacio, il magistrato che redasse la storica decisione, ha dichiarato che la mancanza di volontà da parte dello Stato, la “mancanza di interesse nella creazione di politiche pubbliche” e la corruzione hanno impedito di tradurre la sentenza in azioni concrete.

Ramón Cartagena, uno dei “guardiani” del fiume, figura nominata per rappresentare legalmente l’Atrato, esprime la sua tristezza ricordando i tempi in cui da bambino si bagnava nelle acque cristalline del fiume. “I nostri genitori ci hanno lasciato (…) un fiume trasparente e diafano. Oggi siamo obbligati a fare lo stesso e credo che stiamo fallendo“, ha detto Cartagena all’AFP, lamentando il fallimento della tutela legale del fiume.

Una sentenza che ha cambiato poco

Nonostante la storica decisione della Corte, la realtà sul campo racconta una storia diversa. “A otto anni di distanza, abbiamo un sapore amaro in bocca. L’estrazione mineraria illegale continua ad espandersi ogni giorno“, ha aggiunto Cartagena. Le comunità locali e i loro rappresentanti affrontano quotidianamente minacce di morte in quello che è considerato il Paese più pericoloso per gli ambientalisti. “Questo è un fiume i cui diritti sono stati infranti e violati“, ha sintetizzato Ligia Ortega, un’attivista di 67 anni.

Un fiume sotto assedio

L’Atrato nasce a 3.900 metri di altitudine sulle montagne vicino a Carmen de Atrato. Anche se alla sorgente l’acqua è limpida e potabile, pochi chilometri più a valle, il fiume è già gravemente contaminato. Questo rappresenta una triste immagine della Colombia, afflitta da saccheggio delle risorse, povertà e conflitti armati, con gruppi come i guerriglieri dell’ELN e il Clan del Golfo che sfruttano il territorio per le loro attività illecite.

Cartagena ha paragonato l’attuazione della sentenza a un “passo di lumaca”, denunciando che le attività minerarie illegali continuano senza sosta. Le draghe artigianali, enormi imbarcazioni che aspirano il letto del fiume in cerca d’oro, devastano l’ambiente. Uno degli affluenti principali dell’Atrato, il Rio Quito, è stato profondamente mutilato da queste operazioni. “La gente ha paura di parlare, quindi tutti tacciono“, ha detto Bernardino Mosquera, un altro guardiano del fiume, mentre mostrava le grandi doline create dalle draghe, che hanno contaminato l’acqua con mercurio e altre sostanze tossiche.

L’impatto sulla salute e sull’ambiente

Studi scientifici hanno confermato che il mercurio sta gravemente compromettendo la salute delle persone che vivono lungo le rive del fiume. “Le draghe, ribaltando i fondali, rilasciano altri elementi metallici tossici, come arsenico, piombo e cadmio“, ha spiegato José Marrugo, dell’Università di Cordoba. Nonostante le dichiarazioni di Arnold Rincon, direttore dell’autorità ambientale locale, che assicura che i livelli di mercurio siano “al di sotto” degli standard tollerati, la mancanza di studi sui pesci locali solleva preoccupazioni.

I venditori al mercato di Quibdó, la capitale del Chocó, confermano queste paure. “La gente ha paura di comprare il pesce, perché c’è molto mercurio e alcune persone sono state gravemente colpite“, ha dichiarato Narlin Córdoba, una venditrice locale.

Una battaglia in salita

Il fiume Atrato rimane un simbolo della battaglia tra lo sviluppo economico e la protezione ambientale. Gli attivisti locali denunciano che i gruppi armati continuano a prosperare grazie all’estrazione illegale dell’oro. “Ogni draga produce più di 150 grammi d’oro al giorno“, ha rivelato il generale Wilson Martínez, aggiungendo che solo nel 2024 l’esercito ha distrutto 334 draghe illegali nell’Atrato.

Nonostante gli sforzi delle autorità, la situazione del fiume rimane critica. “L’Atrato è come un’arteria del corpo umano (…). Senza di esso non esisteremmo“, ha sottolineato Embera Claudia Rondán, esprimendo il legame indissolubile tra il fiume e la comunità locale.

