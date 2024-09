Cancellazione del Volo Ryanair: la compagnia chiede scusa ai passeggeri dopo la notte in aeroporto

MeteoWeb

In merito alla cancellazione del volo Ryanair FR1009, programmato per il 5 settembre 2024 da Cagliari a Palermo, Ryanair ha fornito una risposta ufficiale per chiarire le circostanze e le azioni intraprese.

Secondo una dichiarazione rilasciata dalla compagnia, la cancellazione del volo è stata causata da “avverse condizioni meteorologiche all’aeroporto di Cagliari“, che hanno impedito il regolare decollo. Ryanair ha sottolineato che tali condizioni erano al di fuori del loro controllo e hanno reso necessaria la cancellazione del volo per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

Le dichiarazioni di Ryanair

“Questo volo da Cagliari a Palermo (5 settembre) è stato ritardato e successivamente cancellato a causa delle avverse condizioni meteorologiche all’aeroporto di Cagliari. – scrive Ryanair – I passeggeri interessati sono stati avvisati tramite e-mail e notifiche PUSH e informati sulle opzioni per spostare il volo gratuitamente o ricevere un rimborso completo. Nonostante gli sforzi di Ryanair per organizzare una sistemazione per i passeggeri, la disponibilità era limitata nella zona, perciò è stato comunicato ai passeggeri che avrebbero potuto organizzarsi autonomamente per la sistemazione e richiedere il rimborso delle spese effettuate su Ryanair.com.”

“Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente causato a seguito di questa cancellazione dovuta ad avverse condizioni meteorologiche, che erano al di fuori del controllo di Ryanair“, conclude.

