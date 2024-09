È nata una nuova malattia: la Cybercondria

MeteoWeb

Nel contesto della società moderna, in cui lo smartphone è diventato un’estensione delle nostre vite, la ricerca di informazioni mediche online è un’abitudine consolidata. Se un tempo si consultavano i medici per comprendere i sintomi e le patologie, oggi la maggior parte delle persone si rivolge a Google o ai social media. Questo fenomeno ha dato vita a una nuova condizione clinica, nota come cybercondria. Questo articolo esplorerà in dettaglio la cybercondria, i suoi rischi e le implicazioni dell’autodiagnosi attraverso Internet.

La Cybercondria: una nuova malattia

Il termine cybercondria, una combinazione di “cyber” e “ipocondria“, descrive la crescente preoccupazione infondata per la propria salute che emerge dopo aver cercato informazioni su sintomi e malattie online. Questo fenomeno è stato studiato in numerosi articoli e ricerche, tra cui quelli riportati da El Mundo, che mettono in luce come la vastità e la variabilità delle informazioni disponibili sul web possano contribuire a una diagnosi errata e a una maggiore ansia.

Le generazioni più giovani e molti over 40 sono particolarmente inclini a questa pratica, che si estende ben oltre la mera curiosità. L’accesso immediato a una quantità enorme di dati e opinioni non sempre scientificamente validi può portare a una sovraccarico informativo, che alimenta preoccupazioni e stress. Non è raro che una persona, trovandosi un sintomo che non comprende, inizi a cercare risposte online e finisca per trovarne molte che confermano le sue paure, aggravando così la sua ansia.

I rischi sull’autodiagnosi

Quando si ricerca un sintomo online, il rischio principale è l’autodiagnosi errata. Il web è pieno di informazioni, ma non tutte sono accurate o basate su evidenze scientifiche. Molti siti offrono consigli generali che potrebbero non applicarsi al caso specifico dell’utente, e spesso non forniscono una diagnosi basata su un’analisi medica approfondita.

L’effetto Barnum, un fenomeno psicologico che fa sì che le persone interpretino affermazioni generali come se fossero specifiche per loro, gioca un ruolo cruciale in questo contesto. Quando si cercano informazioni online, le descrizioni di sintomi e malattie possono sembrare adattarsi perfettamente alla propria situazione, inducendo la persona a credere di avere una malattia grave anche quando non è così. Come spiega Gloria R. Ben, psicologa, “Credendo di essere malato, puoi iniziare ad agire come se lo fossi e persino sentire di avere davvero quei sintomi, aumentando la tua ansia“. Questo può portare a una spirale di preoccupazione che è difficile da interrompere senza una consulenza medica professionale.

Fiducia nei medici e il ruolo del web

Un altro aspetto preoccupante della cybercondria è il potenziale per una diminuzione della fiducia nei confronti dei medici. Quando un paziente cerca informazioni online e trova risultati che sembrano contrastare l’opinione del medico, può iniziare a dubitare della competenza del professionista. Questo fenomeno è particolarmente preoccupante perché le fonti online spesso mancano della validità scientifica e della verifica che caratterizzano la pratica medica tradizionale.

I pazienti possono arrivare a confrontare le proprie condizioni con esperienze di altri utenti trovate su forum o social media, creando un quadro confuso e spesso inaccurato della propria salute. È fondamentale che le persone riconoscano che Internet può fornire una panoramica generale, ma non può sostituire una visita medica diretta, che include esami e test che uno schermo non può eseguire.

Il problema delle filter bubbles

Un’altra dimensione del problema è rappresentata dalle filter bubbles, o bolle informative, create dagli algoritmi dei motori di ricerca e dei social media. Questi algoritmi tendono a mostrare contenuti che confermano le convinzioni e le preoccupazioni preesistenti degli utenti, limitando l’esposizione a informazioni diverse. Se una persona è convinta di avere una malattia specifica e inizia a cercare informazioni online, è probabile che gli algoritmi le presentino contenuti che confermano la sua paura, anziché suggerire che potrebbe trattarsi di un problema minore o di una condizione diversa.

Salute mentale e strategie di gestione

La cybercondria non è solo una questione di errata autodiagnosi, ma ha anche implicazioni significative per la salute mentale. L’ansia e la preoccupazione costante possono portare a stress e altre problematiche psicologiche, che a loro volta possono influire negativamente sulla salute fisica. È essenziale che le persone gestiscano le proprie preoccupazioni in modo equilibrato e consapevole.

Per affrontare la cybercondria, è consigliabile adottare alcune strategie. In primo luogo, è utile utilizzare Internet per raccogliere informazioni di base e non per effettuare diagnosi. Secondo, è importante consultare sempre un medico per una valutazione professionale. Infine, è fondamentale riconoscere i limiti delle informazioni disponibili online e comprendere che la salute non può essere valutata esclusivamente attraverso uno schermo.

