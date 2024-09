ENEA in prima linea al Big Science Business Forum 2024 a Trieste

MeteoWeb

Dall’1 al 4 ottobre 2024, l’ENEA partecipa attivamente al Big Science Business Forum (BSBF 2024) che si tiene a Trieste, contribuendo anche all’organizzazione dell’evento. Questa manifestazione rappresenta un’importante piattaforma per il dialogo tra ricerca e business, fungendo da principale punto di incontro tra le infrastrutture scientifiche europee e le aziende leader nel settore dell’alta tecnologia e dell’innovazione.

Il programma del Big Science Business Forum 2024 prevede diversi interventi significativi. Martedì 1 ottobre alle 13.30, il direttore generale dell’ENEA, Giorgio Graditi, parteciperà al satellite meeting dedicato all’idrogeno e alla big science. Questo incontro si propone di esplorare le opportunità e le sfide legate all’uso dell’idrogeno come fonte di energia sostenibile, con un focus particolare sull’interazione tra scienza e settore industriale.

Mercoledì 2 ottobre, alle 10.00, sarà la volta del presidente dell’ENEA, Gilberto Dialuce, che interverrà durante la sessione plenaria. In questa occasione, Dialuce discuterà delle strategie per rafforzare la collaborazione tra la comunità scientifica e il mondo imprenditoriale, sottolineando l’importanza dell’innovazione nella ricerca scientifica.

Il BSBF 2024 si conferma, quindi, come un’importante opportunità per l’ENEA di promuovere i propri progetti e di creare sinergie con le aziende più innovative in Europa, contribuendo così a un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato.

