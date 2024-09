Fulmine colpisce chiesa nel Teramano, evacuate 4 famiglie

MeteoWeb

Dopo che un fulmine ha colpito la cupola della Chiesa dell’Annunziata di Montepagano, il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, ha visitato il sito con il personale tecnico e la Polizia Locale per valutare i danni. I Vigili del Fuoco, coordinati da Fabrizio Corona, hanno rilevato gravi danni strutturali, con parti pericolanti e distacchi di materiali. L’impatto del fulmine ha causato la caduta di pietre e detriti all’interno della chiesa e nelle vie circostanti, senza però provocare feriti. In risposta, il sindaco ha emesso un’Ordinanza Urgente per aprire il Centro Operativo Comunale e gestire l’emergenza. Sono state evacuate 4 abitazioni vicine alla chiesa, considerate a rischio per eventuali ulteriori cadute di materiali. Sono stati attivati i Servizi Sociali per assistere le famiglie coinvolte, e sono stati interdetti Corso Umberto e Vicolo Patrizi fino a cessato pericolo.

